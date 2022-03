Российский суд отказал в защите прав на героев «Свинки Пеппы» из-за санкций

Юристы, опрошенные изданием, назвали такое решение суда беспрецедентным. Они отметили, что у Entertainment One есть другие аналогичные иски в арбитражных судах России и до сих пор компания их выигрывала. Entertainment One UK Ltd. и Rovio Entertainment Oyj (бренд Angry Birds) ведут масштабную кампанию против российских производителей контрафакта. По данным судебного эксперта Александра Костина, из 1400 исков Rovio за последние 10 лет 753 были поданы в 2020 г., на который пришелся пик кампании. Крупнейший иск Entertainment One был подан к компании «Симбат», которая выпускала игрушки. Британская компания потребовала 33 млн руб., но по мировому соглашению сумма снизилась до 20 млн.