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Российский суд отказал в защите прав на героев «Свинки Пеппы» из-за санкций

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Арбитражный суд Кировской области отказал в защите интеллектуальных прав на героев мультфильма «Свинка Пеппа» британской компании Entertainment One на основании того, что она зарегистрирована в стране, которая ввела санкции в отношении России, сообщил «Коммерсантъ».

Заявление компании к индивидуальному предпринимателю Ивану Кожевникову приняли к рассмотрению 9 сентября 2021 г. Entertainment One потребовала 40 000 руб. за неправомерное использование рисунков героев мультфильма – свинки Пеппы и папы Свина.

Суд решил отказать компании в удовлетворении иска на основании указа президента России Владимира Путина от 28 февраля о санкциях против недружественных стран, а также ст. 10 Гражданского кодекса РФ, согласно которой не допускается защита гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу. Суд определил действия компании как злоупотребление гражданскими правами, ссылаясь на санкции Великобритании в отношении России.

Юристы, опрошенные изданием, назвали такое решение суда беспрецедентным. Они отметили, что у Entertainment One есть другие аналогичные иски в арбитражных судах России и до сих пор компания их выигрывала. Entertainment One UK Ltd. и Rovio Entertainment Oyj (бренд Angry Birds) ведут масштабную кампанию против российских производителей контрафакта. По данным судебного эксперта Александра Костина, из 1400 исков Rovio за последние 10 лет 753 были поданы в 2020 г., на который пришелся пик кампании. Крупнейший иск Entertainment One был подан к компании «Симбат», которая выпускала игрушки. Британская компания потребовала 33 млн руб., но по мировому соглашению сумма снизилась до 20 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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