С производителя игрушек взыщут 33 млн рублей за свинку Пеппа
Британская Entertainment One UK, владеющая правами на анимационного персонажа свинку Пеппа, выиграла суд у компании «Симбат», производителя и поставщика игрушек. С него взыщут 33 млн рублей за изображение похоже на Пеппу свинки на детских конструкторах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора компании Semenov & Pevzner, представлявшей в суде Entertainment One UK, Романа Лукьянова.
По словам Лукьянова, Арбитражный суд Москвы 20 декабря удовлетворил иск британской Entertainment One UK, владеющей правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, о взыскании 32,9 млн руб. с российского производителя и дистрибутора игрушек «Симбат». В картотеке суда решение пока не опубликовано, в пресс-службе суда его не комментируют, отмечает газета.
Истец настаивал, что «Симбат» не покупал лицензию на свинку Пеппу, но использовал в своих конструкторах этого персонажа. Ответчик в суде утверждал, что это была другая свинка. По словам Лукьянова, в качестве доказательств Entertainment One UK представила в суде сам конструктор, заключение эксперта и результаты опроса.
Как отметил юрист, до сих пор за контрафактное использование интеллектуальной собственности несли ответственность только розничные торговцы, нынешнее решение в отношении крупного поставщика и производителя — прецендентное.
По данным Kartoteka.ru, выручка ООО «Симбат» за 2018 год составила 6,5 млрд руб., чистая прибыль — 62,5 млн руб. У компании есть право обжаловать решение суда в последующих инстанциях.