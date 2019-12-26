С производителя игрушек взыщут 33 млн рублей за свинку Пеппа

Истец настаивал, что «Симбат» не покупал лицензию на свинку Пеппу, но использовал в своих конструкторах этого персонажа. Ответчик в суде утверждал, что это была другая свинка. По словам Лукьянова, в качестве доказательств Entertainment One UK представила в суде сам конструктор, заключение эксперта и результаты опроса.