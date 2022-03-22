Роскомнадзор вынес предупреждение «Новой газете»

В ведомстве отметили, что это является нарушением статьи 4 закона РФ «О средствах массовой информации», согласно которой СМИ запрещено распространять информацию об иноагентах без указания на то, что они являются таковыми. За нарушение требований о маркировке предусмотрены штрафы в размере от 2000 до 2500 руб. для физлиц, от 4000 до 5000 руб. — для должностных лиц, от 40 000 до 50 000 руб. — для юридических лиц.