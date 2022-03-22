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Роскомнадзор вынес предупреждение «Новой газете»

Ведомости

Роскомнадзор вынес «Новой газете» предупреждение за отсутствие маркировки НКО-иноагента в материале, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Роскомнадзор потребовал незамедлительно отредактировать материал без маркировки и сообщить об этом.

«На сайте электронного периодического издания "Новая газета" размещен материал, содержащий упоминание некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, без предусмотренной законодательством РФ маркировки», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что это является нарушением статьи 4 закона РФ «О средствах массовой информации», согласно которой СМИ запрещено распространять информацию об иноагентах без указания на то, что они являются таковыми. За нарушение требований о маркировке предусмотрены штрафы в размере от 2000 до 2500 руб. для физлиц, от 4000 до 5000 руб. — для должностных лиц, от 40 000 до 50 000 руб. — для юридических лиц.

Закон об НКО-иноагентах был принят в России летом 2012 г. В соответствии с ним некоммерческие организации должны отчитываться об иностранном финансировании и принимать статус иностранных агентов с последующим занесением в специальный реестр. Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц — в конце 2020-го.

НКО – иностранные агенты обязаны указывать при публикации материалов в интернете и СМИ этот статус. За уклонение от этого требования предусмотрен штраф до 300 000 руб., а за злостное уклонение – уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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