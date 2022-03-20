НКО говорят о снижении числа пожертвований из-за антироссийских санкций

НКО говорят о снижении числа пожертвований из-за антироссийских санкцийОни ищут новые способы привлечения средств
Представители некоммерческих организаций (НКО) говорят об общем снижении числа пожертвований, следует из промежуточных результатов опроса 360 организаций, с которыми ознакомились «Ведомости». Анкетирование НКО о том, с какими сложностями они столкнулись при санкционном давлении на Россию, организовала инициативная группа, в которую вошли представители Общественной палаты, а также благотворительных фондов «Друзья», «Нужна помощь» и платформы для сбора пожертвований благотворительным фондам «ДоброMail.ru».
В своих ответах некоторые участники анкетирования говорят, к примеру, что «сборы стоят» или «практически прекратились». Есть и НКО, которые «пока не заметили» сокращения числа пожертвований, а также те, которые говорят, насколько упал объем поддержки: «на 20%» и т. д. Из всех опрошенных НКО представители трети сообщили о снижении числа частных пожертвований, а каждой пятой – об уменьшении числа поступлений от юрлиц.
В пресс-службе Минэкономразвития переадресовали в ФНС запрос «Ведомостей» о том, изменилась ли структура финансирования НКО в связи с антироссийскими санкциями. В ФНС к моменту сдачи материала в печать не ответили на запрос. НКО еще сдают отчетность за 2021 г.
Также во время анкетирования представители НКО, прежде всего благотворительных, жаловались на отказы от регулярных пожертвований. Одной из причин стало прекращение работы ряда платежных систем, в частности Visa и Mastercard, в России – пожертвования из-за границы теперь невозможны вследствие антироссийских санкций.
10 млрд руб.
направили на благотворительность компании в 2020 г., сообщал ТАСС со ссылкой на заместителя министра экономического развития России Татьяну Илюшникову. В первом полугодии 2021 г. – свыше 8 млрд руб.
Общий массив данных по итогам анкетирования НКО не анализировался. «Каждая НКО говорит о своей боли, а она выражается в том числе и в экономических вопросах, так как расходы выросли в несколько раз почти на все. Это и медицинские товары, и корма для животных, и даже картриджи для оргтехники, – говорит исполнительный директор фонда «Нужна помощь» Софья Жукова. – Бюджеты НКО в основном оказались к этому не готовы».
Директор социальных проектов VK и руководитель сервиса «ДоброMail.ru» Александра Бабкина заявила «Ведомостям», что сложно сделать «гарантированный вывод» о «значимом снижении» объема пожертвований. Но пока цифры говорят о том, что с 1 по 23 февраля 2022 г. было собрано почти на 6% больше пожертвований, чем за аналогичный период 2021 г., отметила она. С 24 февраля по 17 марта объем пожертвований снизился на 14,96%.
НКО столкнулись со сложностями в том числе из-за того, что иностранные и международные компании приостанавливают работу в России, следует из результата анкетирования НКО. По словам Бабкиной, сейчас можно говорить «о проблеме отсутствия роста пожертвований»: «Мы видим образовавшийся разрыв между бюджетами НКО и ростом цен на товары и социальные услуги, которые НКО оказывают, покупая лекарства и занимаясь реабилитацией». Корпоративные доноры стараются снизить свои расходы в условиях неопределенности, говорит Жукова. Но проблема, по ее словам, актуальнее для региональных НКО, «у которых часто мало частных доноров, но были налаженные отношения с местным бизнесом».
Платформа «ДоброMail.ru» будет «компенсировать возможное падение» числа пожертвований и сокращать разрыв в бюджетах НКО, говорит Бабкина. Делать это планируется, осваивая новые инструменты привлечения средств, в частности привлекая новых корпоративных доноров, которые раньше системной благотворительностью не занимались, предоставляя дополнительные возможности для продвижения проектов НКО в соцсетях. Директор по коммуникациям благотворительного фонда КАФ Светлана Корначева говорит, что один из самых актуальных вопросов сейчас «гуманитарная помощь»: «При этом мы просим наших партнеров [из бизнеса] помнить, что поддержка нужна и самим НКО».
«На бизнес серьезно влияет неопределенная операционная среда, риски нестабильности в цепочке поставок и другие факторы, – говорит исполнительный директор ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров» Александра Болдырева. – По нашим предположениям, к концу марта доноры будут готовы публично представлять свои обновленные стратегии с учетом санкций».