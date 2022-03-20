НКО говорят о снижении числа пожертвований из-за антироссийских санкций

Общий массив данных по итогам анкетирования НКО не анализировался. «Каждая НКО говорит о своей боли, а она выражается в том числе и в экономических вопросах, так как расходы выросли в несколько раз почти на все. Это и медицинские товары, и корма для животных, и даже картриджи для оргтехники, – говорит исполнительный директор фонда «Нужна помощь» Софья Жукова. – Бюджеты НКО в основном оказались к этому не готовы».