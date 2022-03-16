НКО просят о дополнительных мерах поддержки в условиях санкций

По словам члена ОП Елены Тополевой-Солдуновой, ситуация быстро меняется и предложения приходится дорабатывать, в том числе с участием благотворительных НКО. Среди них фонды «Друзья», «Нужна помощь», платформа «ДоброMail.ru». «Мы, платформы-агрегаторы и фонды, собираем все еще информацию, чтобы иметь полную картину по сектору и понять, чем мы сейчас можем помочь или какие действия предпринять», – пояснила исполнительный директор фонда «Нужна помощь» Софья Жукова. В опросе этой группы приняли участие более 300 НКО со всей России, которые отмечают как проблемы с ростом цен на товары для подопечных, так и сложности с логистикой и переключением с зарубежных поставщиков на российских.