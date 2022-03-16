НКО просят о дополнительных мерах поддержки в условиях санкций

НКО просят о дополнительных мерах поддержки в условиях санкцийПрезидент подписал указ об обеспечении работы социально ориентированных организаций
Президент Владимир Путин 16 марта подписал указ об «исчерпывающих мерах» по обеспечению социально-экономической стабильности в условиях санкций. Он предполагает в том числе поддержку так называемых социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Помогать таким образом НКО должны губернаторы, но в чем должна заключаться поддержка, в указе не конкретизировано.
О поддержке НКО несколько раз просили сами представители организаций. 9 марта Общественная палата (ОП) направляла главе правительства Михаилу Мишустину предложения по поддержке некоммерческого сектора (письмо подписано секретарем ОП Лидией Михеевой, с его копией ознакомились «Ведомости»). ОП просила обратить внимание на организационные и финансовые трудности НКО, которые возникли «в результате негативного влияния санкций».
Члены ОП предложили распространить на социально ориентированные НКО меры поддержки, предлагаемые малому и среднему бизнесу, – программу льготного кредитования и программы поддержки. Кроме того, правительство попросили предоставить субсидии на возмещение расходов на оплату труда сотрудников НКО и временно смягчить правила перераспределения бюджетных средств, выделяемых в рамках субсидий и грантов. Это должно помочь НКО «в условиях непредвиденного роста цен осуществить затраты на одну статью расходов из бюджета, выделенного на другую статью».
Представитель пресс-службы правительства сообщил «Ведомостям», что вопрос о мерах поддержки НКО прорабатывается.
Некоторые из них уже приняты на федеральном уровне. Постановлением правительства от 10 марта был введен мораторий на проверки социально ориентированных НКО, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Минэкономразвития. Также в Госдуме рассматриваются поправки в КоАП, которые освободят такие НКО от штрафов за первое нарушение КоАПа, и т. д. «Вместе с тем с учетом ситуации эти меры будут дорабатываться и дополняться. В Минэкономразвития совместно ОП и другими общественными организациями обсуждаются дополнительные меры поддержки для социально ориентированных НКО, в частности, по снижению налоговой нагрузки и финансовой поддержке», – отметил представитель пресс-службы ведомства.
Также комиссия ОП по развитию некоммерческого сектора 14 марта в письме руководителю службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаилу Мамуте попросила мораторий комиссий по всем платежам в адрес НКО. «Это позволит НКО направить средства на целевые программы, тем самым сохранив сейчас устойчивость и уровень помощи своим подопечным», – говорится в письме.
На момент сдачи материала в печать в Банке России не ответили на запрос «Ведомостей».
По словам члена ОП Елены Тополевой-Солдуновой, ситуация быстро меняется и предложения приходится дорабатывать, в том числе с участием благотворительных НКО. Среди них фонды «Друзья», «Нужна помощь», платформа «ДоброMail.ru». «Мы, платформы-агрегаторы и фонды, собираем все еще информацию, чтобы иметь полную картину по сектору и понять, чем мы сейчас можем помочь или какие действия предпринять», – пояснила исполнительный директор фонда «Нужна помощь» Софья Жукова. В опросе этой группы приняли участие более 300 НКО со всей России, которые отмечают как проблемы с ростом цен на товары для подопечных, так и сложности с логистикой и переключением с зарубежных поставщиков на российских.