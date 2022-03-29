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«Википедия» получила повторное требование РКН удалить статью про спецоперацию на Украине

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Роскомнадзор направил повторное уведомление в адрес администрации портала «Википедия» о необходимости удалить недостоверную информацию о специальной военной операции на Украине на основании требований Генпрокуратуры. Об этом говорится в соответствующем уведомлении ведомства, опубликованном администрацией «Википедии». 

В частности, как указывает ведомство, сайт «Википедии» содержит материал с недостоверной информацией о специальной военной операции на Украине. 

«В частности, в материале специальная военная операция называется «вторжением России на Украину», «российской агрессией против Украины», «российско-украинской войной», «войной». Материал содержит информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе детях, которая не соответствует официальным данным, публикуемым Министерством обороны», — сказано в уведомлении.

На основании требования Генпрокуратуры Роскомнадзор «незамедлительно направляет операторам связи […] требование о принятии мер по ограничению доступа к информационному ресурсу», отмечается в уведомлении. 

Похожее требование Роскомнадзор направлял администрации «Википедии» 2 марта. 

Тогда в ведомстве сообщали, что за отказ от удаления противоправной информации по требованию Роскомнадзора предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для юридических лиц в размере до 4 млн руб. (ст. 13.41 КоАП РФ).

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных