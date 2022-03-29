«Википедия» получила повторное требование РКН удалить статью про спецоперацию на Украине
Роскомнадзор направил повторное уведомление в адрес администрации портала «Википедия» о необходимости удалить недостоверную информацию о специальной военной операции на Украине на основании требований Генпрокуратуры. Об этом говорится в соответствующем уведомлении ведомства, опубликованном администрацией «Википедии».
В частности, как указывает ведомство, сайт «Википедии» содержит материал с недостоверной информацией о специальной военной операции на Украине.
«В частности, в материале специальная военная операция называется «вторжением России на Украину», «российской агрессией против Украины», «российско-украинской войной», «войной». Материал содержит информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе детях, которая не соответствует официальным данным, публикуемым Министерством обороны», — сказано в уведомлении.
На основании требования Генпрокуратуры Роскомнадзор «незамедлительно направляет операторам связи […] требование о принятии мер по ограничению доступа к информационному ресурсу», отмечается в уведомлении.
Похожее требование Роскомнадзор направлял администрации «Википедии» 2 марта.
Тогда в ведомстве сообщали, что за отказ от удаления противоправной информации по требованию Роскомнадзора предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для юридических лиц в размере до 4 млн руб. (ст. 13.41 КоАП РФ).
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.