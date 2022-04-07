Роскомнадзор заблокировал сайт издания Wonderzine

Wonderzine входит в медиахолдинг Redefine вместе с изданиями The Village и Spletnik.ru. Роскомнадзор 2 марта заблокировал сайт The Village на территории России за распространение «недостоверной информации по тематике специальной военной операции на Украине». Позже руководство издания сообщило, что закрывает российский офис и продолжит работать из Варшавы.