Роскомнадзор заблокировал сайт издания Wonderzine
Роскомнадзор заблокировал сайт Wonderzine, говорится в Telegram-канале издания. Поводом для блокировки стала жалоба Росмолодежи, в которой требовалось удалить с сайта издания семь статей об ЛГБТ.
Там отмечается, что издание получило уведомление Роскомнадзора о внесении в реестр сайтов, «содержащих информацию, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено».
«Роскомнадзор не предоставил нашему изданию времени на выполнение своих требований и автоматически ограничил доступ к сайту», — отметили в издании, добавив, что редакция намерена обжаловать решение регулятора.
Wonderzine входит в медиахолдинг Redefine вместе с изданиями The Village и Spletnik.ru. Роскомнадзор 2 марта заблокировал сайт The Village на территории России за распространение «недостоверной информации по тематике специальной военной операции на Украине». Позже руководство издания сообщило, что закрывает российский офис и продолжит работать из Варшавы.
Накануне газета «Коммерсантъ» сообщала, что инвестор телеканала «Дождь» и издания Republic (оба признаны СМИ-иноагентами) Александр Винокуров выкупил 100% «Креатив медиа», которому принадлежит управляющий изданиями медиахолдинг Redefine. Предыдущим владельцем компании была ее учредитель Полина Юмашева — бывшая жена Олега Дерипаски, дочь журналиста Валентина Юмашева, который был зятем Бориса Ельцина и в 1997-1998 гг. и возглавлял его администрацию.