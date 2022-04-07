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Роскомнадзор заблокировал сайт издания Wonderzine

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Роскомнадзор заблокировал сайт Wonderzine, говорится в Telegram-канале издания. Поводом для блокировки стала жалоба Росмолодежи, в которой требовалось удалить с сайта издания семь статей об ЛГБТ.

Там отмечается, что издание получило уведомление Роскомнадзора о внесении в реестр сайтов, «содержащих информацию, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено».

«Роскомнадзор не предоставил нашему изданию времени на выполнение своих требований и автоматически ограничил доступ к сайту», — отметили в издании, добавив, что редакция намерена обжаловать решение регулятора.

Wonderzine входит в медиахолдинг Redefine вместе с изданиями The Village и Spletnik.ru. Роскомнадзор 2 марта заблокировал сайт The Village на территории России за распространение «недостоверной информации по тематике специальной военной операции на Украине». Позже руководство издания сообщило, что закрывает российский офис и продолжит работать из Варшавы.

Накануне газета «Коммерсантъ» сообщала, что инвестор телеканала «Дождь» и издания Republic (оба признаны СМИ-иноагентами) Александр Винокуров выкупил 100% «Креатив медиа», которому принадлежит управляющий изданиями медиахолдинг Redefine. Предыдущим владельцем компании была ее учредитель Полина Юмашева — бывшая жена Олега Дерипаски, дочь журналиста Валентина Юмашева, который был зятем Бориса Ельцина и в 1997-1998 гг. и возглавлял его администрацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных