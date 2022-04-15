Видеосервисы Start и «Мегафон ТВ» объединят

До 2022 года «Мегафон» развивал два видеосервиса. Start обеспечивал предложение премьер оригинальных сериалов и кино собственного производства, в то время как «Мегафон ТВ» играл роль видео-маркетплейса, отмечают в компании. После слияния на Start увеличится количество зарубежных фильмов и сериалов, а также появится более 100 ТВ-каналов. В 2022 г. видеосервис выпустит также 24 оригинальных проекта, среди которых новые сезоны сериалов «Вампиры средней полосы», «Медиатор», «Контейнер», «ИП Пирогова» и другие.