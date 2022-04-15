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Видеосервисы Start и «Мегафон ТВ» объединят

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Видеосервис «Мегафон ТВ» (принадлежит «Мегафону») станет частью онлайн-кинотеатра Start. Переход к новому формату состоится в мае, таких договоренностей достигли «Мегафон» и основатели Start, сообщили в пресс-службе телеком-оператора.

Start был запущен в 2017 г. основателями продюсерской компании Yellow, Black and White Эдуардом Илояном, Алексеем Троцюком, Денисом Жалинским и Виталием Шляппо. С января 2021 г. «Мегафону» принадлежит 50% Start. По итогам 2021 г. этот онлайн-кинотеатр, по данным Telecom Daily, занял 5,5% рынка легальных видеосервисов России. У «Мегафон ТВ» этот показатель за указанный период составил лишь 1,9%.

До 2022 года «Мегафон» развивал два видеосервиса. Start обеспечивал предложение премьер оригинальных сериалов и кино собственного производства, в то время как «Мегафон ТВ» играл роль видео-маркетплейса, отмечают в компании. После слияния на Start увеличится количество зарубежных фильмов и сериалов, а также появится более 100 ТВ-каналов. В 2022 г. видеосервис выпустит также 24 оригинальных проекта, среди которых новые сезоны сериалов «Вампиры средней полосы», «Медиатор», «Контейнер», «ИП Пирогова» и другие.

«Объединение двух сервисов – и с точки зрения контента, и с точки зрения команд, – а также фокусирование усилий «Мегафона» на продвижении одного видеосервиса среди своих абонентов позволит Start значительно нарастить базу подписчиков и занять еще более значимое место на рынке», — считает гендиректор Start Дмитрий Гудумак.

По итогам 2021 г. общая выручка легальных видеосервисов в России составила 54 млрд 962 млн руб., что на 41% больше, чем годом ранее, следует из данных Telecom Daily.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных