Видеосервисы Start и «Мегафон ТВ» объединят
Видеосервис «Мегафон ТВ» (принадлежит «Мегафону») станет частью онлайн-кинотеатра Start. Переход к новому формату состоится в мае, таких договоренностей достигли «Мегафон» и основатели Start, сообщили в пресс-службе телеком-оператора.
Start был запущен в 2017 г. основателями продюсерской компании Yellow, Black and White Эдуардом Илояном, Алексеем Троцюком, Денисом Жалинским и Виталием Шляппо. С января 2021 г. «Мегафону» принадлежит 50% Start. По итогам 2021 г. этот онлайн-кинотеатр, по данным Telecom Daily, занял 5,5% рынка легальных видеосервисов России. У «Мегафон ТВ» этот показатель за указанный период составил лишь 1,9%.
До 2022 года «Мегафон» развивал два видеосервиса. Start обеспечивал предложение премьер оригинальных сериалов и кино собственного производства, в то время как «Мегафон ТВ» играл роль видео-маркетплейса, отмечают в компании. После слияния на Start увеличится количество зарубежных фильмов и сериалов, а также появится более 100 ТВ-каналов. В 2022 г. видеосервис выпустит также 24 оригинальных проекта, среди которых новые сезоны сериалов «Вампиры средней полосы», «Медиатор», «Контейнер», «ИП Пирогова» и другие.
«Объединение двух сервисов – и с точки зрения контента, и с точки зрения команд, – а также фокусирование усилий «Мегафона» на продвижении одного видеосервиса среди своих абонентов позволит Start значительно нарастить базу подписчиков и занять еще более значимое место на рынке», — считает гендиректор Start Дмитрий Гудумак.
По итогам 2021 г. общая выручка легальных видеосервисов в России составила 54 млрд 962 млн руб., что на 41% больше, чем годом ранее, следует из данных Telecom Daily.