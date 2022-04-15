WhatsApp запустит новую функцию сообществ
Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) добавил функцию сообществ, говорится в блоге разработчиков. Ранее соцсети Meta — Facebook и Instagram — были заблокированы в России.
«(Сообщества. – Ред.) позволяют пользователям объединять отдельные группы под одной крышей и более эффективно ими управлять. Таким образом, вы можете получать обновления, рассылаемые всему сообществу, и легко следить за обсуждениями в группах», — сообщили разработчики. Администраторы сообществ смогут отправлять всем объявления и решать, какие группы добавлять в сообщество. Сообщения в сообществах будут защищены сквозным шифрованием, отметили разработчики.
Также в ближайшие недели будут запущены новые функции для групп: пользователи смогут реагировать на сообщения с помощью смайликов, админы получат возможность удалять ошибочные или неприемлемые сообщения из всех чатов. Также пользователи смогут делиться файлами размером до 2 Гб и проводить аудиозвонки в группах до 32 участников.
21 марта Meta стала первой публичной компанией, которая была признана в России экстремистской и запрещена. Такое решение принял Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры после того, как компания разрешила призывать к насилию в отношении российских солдат. Из-за этого еще c 14 марта в России заблокировали Instagram. Facebook заблокирован с 4 марта за цензуру российских госСМИ. Ограничения не распространяются на мессенджер WhatsApp.