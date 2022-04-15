WhatsApp запустит новую функцию сообществ

21 марта Meta стала первой публичной компанией, которая была признана в России экстремистской и запрещена. Такое решение принял Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры после того, как компания разрешила призывать к насилию в отношении российских солдат. Из-за этого еще c 14 марта в России заблокировали Instagram. Facebook заблокирован с 4 марта за цензуру российских госСМИ. Ограничения не распространяются на мессенджер WhatsApp.