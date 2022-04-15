Газета
Медиа

WhatsApp запустит новую функцию сообществ

Ведомости

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) добавил функцию сообществ, говорится в блоге разработчиков. Ранее соцсети Meta — Facebook и Instagram — были заблокированы в России.

«(Сообщества. – Ред.) позволяют пользователям объединять отдельные группы под одной крышей и более эффективно ими управлять. Таким образом, вы можете получать обновления, рассылаемые всему сообществу, и легко следить за обсуждениями в группах», — сообщили разработчики. Администраторы сообществ смогут отправлять всем объявления и решать, какие группы добавлять в сообщество. Сообщения в сообществах будут защищены сквозным шифрованием, отметили разработчики.

Также в ближайшие недели будут запущены новые функции для групп: пользователи смогут реагировать на сообщения с помощью смайликов, админы получат возможность удалять ошибочные или неприемлемые сообщения из всех чатов. Также пользователи смогут делиться файлами размером до 2 Гб и проводить аудиозвонки в группах до 32 участников.

21 марта Meta стала первой публичной компанией, которая была признана в России экстремистской и запрещена. Такое решение принял Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры после того, как компания разрешила призывать к насилию в отношении российских солдат. Из-за этого еще c 14 марта в России заблокировали Instagram. Facebook заблокирован с 4 марта за цензуру российских госСМИ. Ограничения не распространяются на мессенджер WhatsApp.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных