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Meta подала жалобу на запрет ее деятельности в России

Ведомости

Американская компания Meta подала апелляционную жалобу в Тверской суд Москвы на решение признать ее деятельность экстремистской и запретить на территории России, сообщил «Интерфакс». Суд зарегистрировал жалобу 12 апреля.

21 марта Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Тверской районный суд объяснил, что признал деятельность Meta экстремистской «в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов» с призывами к насилию (имеются в виду призывы к насилию против российских военных). В решении говорится, что ранее принятые меры против соцсетей компании оказались «явно недостаточными и несоразмерными нарушению прав граждан» и причиненному вреду интересам страны. Также были заблокированы соцсети Facebook и Instagram, которые принадлежат компании.

Вскоре после этого Роскомнадзор запретил СМИ демонстрировать логотипы Facebook и Instagram. Также СМИ должны маркировать Meta как запрещенную в России организацию.

В мотивировочной части решения суда говорится, что россияне могут использовать заблокированные Facebook и Instagram. Решение суда не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp, принадлежащего той же компании, в отношении его работы в России ограничения не вводились.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных