Meta подала жалобу на запрет ее деятельности в России
Американская компания Meta подала апелляционную жалобу в Тверской суд Москвы на решение признать ее деятельность экстремистской и запретить на территории России, сообщил «Интерфакс». Суд зарегистрировал жалобу 12 апреля.
21 марта Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Тверской районный суд объяснил, что признал деятельность Meta экстремистской «в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов» с призывами к насилию (имеются в виду призывы к насилию против российских военных). В решении говорится, что ранее принятые меры против соцсетей компании оказались «явно недостаточными и несоразмерными нарушению прав граждан» и причиненному вреду интересам страны. Также были заблокированы соцсети Facebook и Instagram, которые принадлежат компании.
Вскоре после этого Роскомнадзор запретил СМИ демонстрировать логотипы Facebook и Instagram. Также СМИ должны маркировать Meta как запрещенную в России организацию.
В мотивировочной части решения суда говорится, что россияне могут использовать заблокированные Facebook и Instagram. Решение суда не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp, принадлежащего той же компании, в отношении его работы в России ограничения не вводились.