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Тверской суд разрешил россиянам использовать Facebook и Instagram

Ведомости

Тверской суд Москвы разрешил россиянам использовать заблокированные в России социальные сети Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признана в России запрещенной экстремистской организацией) для незапрещенной деятельности, следует из мотивировочной части решения суда. 

«Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Мета физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности», — говорится в заключении суда. Из решения суда следует, что суд признает деятельность компании экстремисткой в части «размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов», содержащих призывы к осуществлению насильственных действий.

В ведомстве подчеркнули, что решение не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp, принадлежащего той же компании. В заключении суда также отмечено, что ранее принятые меры в отношении Facebook и Instagram оказались «явно недостаточными и несоразмерными нарушению прав граждан и интересам Российской Федерации». 

Иск о признании Meta экстремистской организацией подала Генпрокуратура 11 марта. Он стал реакцией на планы компании разрешить пользователям публиковать сообщения с призывами к насилию в отношении граждан России, и в частности, к российским военным. Об этих решениях стало известно из сообщения агентства Reuters 10 марта. 

Вскоре после этого Роскомнадзор запретил СМИ демонстрировать логотипы Facebook и Instagram. Также СМИ должны маркировать Meta как запрещенную в России организацию. Ответственность за отсутствие маркировки, по данным Роскомнадзора, наступит после включения Meta в перечень экстремистских организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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