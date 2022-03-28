Тверской суд разрешил россиянам использовать Facebook и Instagram

Иск о признании Meta экстремистской организацией подала Генпрокуратура 11 марта. Он стал реакцией на планы компании разрешить пользователям публиковать сообщения с призывами к насилию в отношении граждан России, и в частности, к российским военным. Об этих решениях стало известно из сообщения агентства Reuters 10 марта.