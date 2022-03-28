Тверской суд разрешил россиянам использовать Facebook и Instagram
Тверской суд Москвы разрешил россиянам использовать заблокированные в России социальные сети Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признана в России запрещенной экстремистской организацией) для незапрещенной деятельности, следует из мотивировочной части решения суда.
«Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Мета физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности», — говорится в заключении суда. Из решения суда следует, что суд признает деятельность компании экстремисткой в части «размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов», содержащих призывы к осуществлению насильственных действий.
В ведомстве подчеркнули, что решение не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp, принадлежащего той же компании. В заключении суда также отмечено, что ранее принятые меры в отношении Facebook и Instagram оказались «явно недостаточными и несоразмерными нарушению прав граждан и интересам Российской Федерации».
Иск о признании Meta экстремистской организацией подала Генпрокуратура 11 марта. Он стал реакцией на планы компании разрешить пользователям публиковать сообщения с призывами к насилию в отношении граждан России, и в частности, к российским военным. Об этих решениях стало известно из сообщения агентства Reuters 10 марта.
Вскоре после этого Роскомнадзор запретил СМИ демонстрировать логотипы Facebook и Instagram. Также СМИ должны маркировать Meta как запрещенную в России организацию. Ответственность за отсутствие маркировки, по данным Роскомнадзора, наступит после включения Meta в перечень экстремистских организаций.