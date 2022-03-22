Рекламный рынок вынужден перестроиться из-за запрета Meta

По итогам 2022 г. рынок интернет-рекламы, составивший в 2021 г. 313,8 млрд руб., в оптимистичном сценарии может просесть на 15–20% в денежном выражении, прогнозируют Папков и Чувашов. В этот прогноз, по словам Чувашова, необходимо закладывать как факторы решение о приостановке в России продажи рекламы Google, которое было принято самой компанией, а также ограничение работы TikTok (соцсеть запретила размещать новые видео пользователям из России). Еще один фактор, который окажет влияние на снижение рынка рекламы по итогам 2022 г., – это уход части зарубежных рекламодателей из-за геополитического фактора, добавил Папков.