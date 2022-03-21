Суд признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность

Суд признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельностьГенпрокуратура пообещала не наказывать пользователей Facebook и Instagram
Тверской районный суд Москвы признал экстремистской американскую компанию Meta, владеющую соцсетями Facebook и Instagram, и запретил ее деятельность в России. Мессенджера WhatsApp, также входящего в Meta, запрет не касается, следует из решения суда.
Иск о признании Meta экстремистской организацией подала Генпрокуратура 11 марта. Он стал реакцией на планы компании разрешить пользователям публиковать сообщения с призывами к насилию в отношении граждан России и, в частности, к российским военным. Об этих решениях стало известно из сообщения агентства Reuters 10 марта.
«Meta создает для своих пользователей альтернативную реальность, в которой есть только агрессивная риторика в отношении российских граждан, по сути, становится политическим инструментом в интересах страны своего происхождения», – обосновывал необходимость признания Meta экстремистской и блокировки ее соцсетей в ходе заседания в Тверском райсуде старший прокурор Тимур Абрегов. Он представлял позицию Генпрокуратуры.
На суде выяснилось, что у Генпрокуратуры имеются и другие претензии к Meta.
Абрегов, в частности, сообщил, что в Instagram еще в 2016 г. размещались изображения Адольфа Гитлера и декларировались отрывки из его книги «Моя борьба», которые запрещены и признаны экстремистскими в России. В сентябре 2020 г. в администрацию Instagram, по словам представителя Генпрокуратуры, направлялись уведомления о необходимости удаления подобной информации, которые проигнорировались.
Роскомнадзор направлял аналогичные уведомления и в Facebook, но «требования оставались без внимания», отметили в Генпрокуратуре. Речь идет в том числе о постах «о несогласованных акциях из-за выборов в Госдуму VIII созыва».
Также Абрегов заявил и «о дискриминационных проявлениях к российским СМИ»: понижение количества выдачи материалов от медиа, аффилированных или принадлежащих государству.
Представители надзорного ведомства не смогли однозначно ответить на некоторые вопросы председателя райсуда Ольги Солоповой о технической стороне исполнения заявленных требований. Абрегов указал, что «решение направлено на запрет деятельности компании на территории России как сегодня, так и в будущем».
«Даже с благими намерениями пользоваться [соцсетями Меtа] нельзя?» – уточнила судья Солопова. «Наверняка есть программы, которые позволяют пользоваться (имеется в виду VPN. – "Ведомости")», – ответил прокурор Абрегов и добавил, что «лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются продуктами компании Meta».
Представитель ФСБ Игорь Ковалевский требования Генпрокуратуры поддерживал, затребовав «немедленной» блокировки соцсетей. Аналогичной позиции придерживалась и представитель Роскомнадзора Оксана Тушкова.
Представители компании Meta – адвокаты Виктория Шакина и Виталий Шакин – просили суд отложить разбирательство для подготовки позиции, а также заявляли ходатайство о неподсудности иска российскому суду, поскольку Меtа иностранная компания и не имеет филиалов или представительств в России. Во всех ходатайствах, включая проведение лингвистической экспертизы, представителям организации суд отказал. Шакина в процессе заявляла, что Meta не осуществляла и не осуществляет экстремистскую деятельность, поскольку сама Meta «не является автором публикаций».
Об ограничении работы российских СМИ Шакина говорила, что Meta «лишь старается показывать пользователям, какие страны представляют те или иные СМИ», и эти требования не являются уникальными для России.
Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова также отмечает, что за использование соцсетей наказания быть не должно. Верховный суд указывал, что для привлечения человека по 282.2 УК надо установить намерение участвовать в подготовке или совершении одного или нескольких преступлений экстремистской направленности, установить участие в подготовке к совершению этих преступлений, а также установить выполнение лицом функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого сообщества. «Невозможно квалифицировать под участие в экстремистской организации обычные публикации», – считает Спиридонова.
14 марта, уже после обнародования решения о том, что призывы к убийствам российских военных не будут блокироваться, в Meta заявили, что оно будет действовать только на территории Украины. В компании решили ввести запрет на призыв к убийству глав государства, а также пообещали не допустить русофобии.