Суд признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность

​​Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова также отмечает, что за использование соцсетей наказания быть не должно. Верховный суд указывал, что для привлечения человека по 282.2 УК надо установить намерение участвовать в подготовке или совершении одного или нескольких преступлений экстремистской направленности, установить участие в подготовке к совершению этих преступлений, а также установить выполнение лицом функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого сообщества. «Невозможно квалифицировать под участие в экстремистской организации обычные публикации», – считает Спиридонова.