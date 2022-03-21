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Медиа / Политика

Суд признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность

Генпрокуратура пообещала не наказывать пользователей Facebook и Instagram
Марина Царева
Андрей Гордеев / Ведомости

Тверской районный суд Москвы признал экстремистской американскую компанию Meta, владеющую соцсетями Facebook и Instagram, и запретил ее деятельность в России. Мессенджера WhatsApp, также входящего в Meta, запрет не касается, следует из решения суда.

Иск о признании Meta экстремистской организацией подала Генпрокуратура 11 марта. Он стал реакцией на планы компании разрешить пользователям публиковать сообщения с призывами к насилию в отношении граждан России и, в частности, к российским военным. Об этих решениях стало известно из сообщения агентства Reuters 10 марта. 

«Meta создает для своих пользователей альтернативную реальность, в которой есть только агрессивная риторика в отношении российских граждан, по сути, становится политическим инструментом в интересах страны своего происхождения», – обосновывал необходимость признания Meta экстремистской и блокировки ее соцсетей в ходе заседания в Тверском райсуде старший прокурор Тимур Абрегов. Он представлял позицию Генпрокуратуры.

На суде выяснилось, что у Генпрокуратуры имеются и другие претензии к Meta.

Абрегов, в частности, сообщил, что в Instagram еще в 2016 г. размещались изображения Адольфа Гитлера и декларировались отрывки из его книги «Моя борьба», которые запрещены и признаны экстремистскими в России. В сентябре 2020 г. в администрацию Instagram, по словам представителя Генпрокуратуры, направлялись уведомления о необходимости удаления подобной информации, которые проигнорировались.

Роскомнадзор направлял аналогичные уведомления и в Facebook, но «требования оставались без внимания», отметили в Генпрокуратуре. Речь идет в том числе о постах «о несогласованных акциях из-за выборов в Госдуму VIII созыва». 

Также Абрегов заявил и «о дискриминационных проявлениях к российским СМИ»: понижение количества выдачи материалов от медиа, аффилированных или принадлежащих государству. 

Представители надзорного ведомства не смогли однозначно ответить на некоторые вопросы председателя райсуда Ольги Солоповой о технической стороне исполнения заявленных требований. Абрегов указал, что «решение направлено на запрет деятельности компании на территории России как сегодня, так и в будущем».

«Даже с благими намерениями пользоваться [соцсетями Меtа] нельзя?» – уточнила судья Солопова. «Наверняка есть программы, которые позволяют пользоваться (имеется в виду VPN. – "Ведомости")», – ответил прокурор Абрегов и добавил, что «лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются продуктами компании Meta».

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Представитель ФСБ Игорь Ковалевский требования Генпрокуратуры поддерживал, затребовав «немедленной» блокировки соцсетей. Аналогичной позиции придерживалась и представитель Роскомнадзора Оксана Тушкова. 

Представители компании Meta – адвокаты Виктория Шакина и Виталий Шакин – просили суд отложить разбирательство для подготовки позиции, а также заявляли ходатайство о неподсудности иска российскому суду, поскольку Меtа иностранная компания и не имеет филиалов или представительств в России. Во всех ходатайствах, включая проведение лингвистической экспертизы, представителям организации суд отказал. Шакина в процессе заявляла, что Meta не осуществляла и не осуществляет экстремистскую деятельность, поскольку сама Meta «не является автором публикаций».

Об ограничении работы российских СМИ Шакина говорила, что Meta «лишь старается показывать пользователям, какие страны представляют те или иные СМИ», и эти требования не являются уникальными для России.

​​Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова также отмечает, что за использование соцсетей наказания быть не должно. Верховный суд указывал, что для привлечения человека по 282.2 УК надо установить намерение участвовать в подготовке или совершении одного или нескольких преступлений экстремистской направленности, установить участие в подготовке к совершению этих преступлений, а также установить выполнение лицом функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого сообщества. «Невозможно квалифицировать под участие в экстремистской организации обычные публикации», – считает Спиридонова.

14 марта, уже после обнародования решения о том, что призывы к убийствам российских военных не будут блокироваться, в Meta заявили, что оно будет действовать только на территории Украины. В компании решили ввести запрет на призыв к убийству глав государства, а также пообещали не допустить русофобии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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