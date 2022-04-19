Минкультуры отозвало прокатное удостоверение фильма Верховена «Искушение»
Минкультуры выявило нарушения при выдаче прокатного удостоверения на фильм Пола Верховена «Искушение» и отозвало его, сообщила пресс-служба министерства. Минкультуры еще в сентябре 2021 г. отказалось выдавать удостоверение на фильм.
«Минкультуры России было своевременно выявлено нарушение в действиях сотрудника, оформлявшего необходимые документы. Некомпетентные действия сотрудника при подготовке пакета документов повлекли незаконную выдачу прокатного удостоверения кинофильму «Искушение» <…> Прокатное удостоверение, выданное ранее, отозвано», — сообщили в министерстве.
В пресс-службе рассказали, что производители фильма «Искушение» обратились в Минкультуры за прокатным удостоверением. Ленту планировалось показывать на онлайн-платформах, однако ее содержание не соответствовало закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Министерство своевременно выявило нарушения в действиях сотрудника, который оформлял документы на фильм, уволило его, а директору департамента кинематографии и цифрового развития объявили строгий выговор, отметили в пресс-службе. Прокатное удостоверение на фильм было отозвано.
«Проверка проводилась по инициативе самого министерства», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В сентябре прошлого года Минкультуры отказалось выдавать прокатное удостоверение на «Искушение» Верховена компании «Капелла Фильм». Картина, рассказывающая о судьбе монахини католического монастыря XVII в. Бенедетты Карлини, была представлена на Каннском фестивале, премьера в России должна была состояться 7 октября. В министерстве пояснили, что приняли такое решение из-за сцены в фильме, которая «расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях».