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Минкультуры отозвало прокатное удостоверение фильма Верховена «Искушение»

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Минкультуры выявило нарушения при выдаче прокатного удостоверения на фильм Пола Верховена «Искушение» и отозвало его, сообщила пресс-служба министерства. Минкультуры еще в сентябре 2021 г. отказалось выдавать удостоверение на фильм. 

«Минкультуры России было своевременно выявлено нарушение в действиях сотрудника, оформлявшего необходимые документы. Некомпетентные действия сотрудника при подготовке пакета документов повлекли незаконную выдачу прокатного удостоверения кинофильму «Искушение» <…> Прокатное удостоверение, выданное ранее, отозвано», — сообщили в министерстве.

В пресс-службе рассказали, что производители фильма «Искушение» обратились в Минкультуры за прокатным удостоверением. Ленту планировалось показывать на онлайн-платформах, однако ее содержание не соответствовало закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Министерство своевременно выявило нарушения в действиях сотрудника, который оформлял документы на фильм, уволило его, а директору департамента кинематографии и цифрового развития объявили строгий выговор, отметили в пресс-службе. Прокатное удостоверение на фильм было отозвано.

«Проверка проводилась по инициативе самого министерства», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В сентябре прошлого года Минкультуры отказалось выдавать прокатное удостоверение на «Искушение» Верховена компании «Капелла Фильм». Картина, рассказывающая о судьбе монахини католического монастыря XVII в. Бенедетты Карлини, была представлена на Каннском фестивале, премьера в России должна была состояться 7 октября. В министерстве пояснили, что приняли такое решение из-за сцены в фильме, которая «расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных