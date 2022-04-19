Минкультуры отозвало прокатное удостоверение фильма Верховена «Искушение»

В сентябре прошлого года Минкультуры отказалось выдавать прокатное удостоверение на «Искушение» Верховена компании «Капелла Фильм». Картина, рассказывающая о судьбе монахини католического монастыря XVII в. Бенедетты Карлини, была представлена на Каннском фестивале, премьера в России должна была состояться 7 октября. В министерстве пояснили, что приняли такое решение из-за сцены в фильме, которая «расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях».