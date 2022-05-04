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Суд в Москве арестовал активы «дочки» Google на 500 млн рублей по иску НТВ

Ведомости

Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства, движимое и недвижимое имущество российского подразделения Google на сумму 500 млн руб. по заявлению телеканала НТВ, сообщили «РИА Новости».

Такое решение было принято по иску, в котором НТВ потребовал разблокировать доступ к своему аккаунту в Google и к каналу на Youtube. Ответчиками по делу также являются американская Google LLC и ирландская Google Ireland Limited.

Суд начнет рассматривать спор 24 мая. Ранее суд отклонил требование НТВ арестовать имущество ответчика, потому что это нарушило бы права и интересы самого ответчика и третьих лиц, потому что он может использовать деньги и имущество при осуществлении хозяйственной деятельности.

2 марта НТВ сообщил, что его Youtube-каналы заблокированы более чем в 70 странах, в том числе во всей Европе. Канал НТВ на Youtube занимал пятое место по количеству просмотров в русскоязычном сегменте платформы, его аудитория составляла почти 17 млн человек. В 2021 г. проекты НТВ на официальном канале НТВ на платформе собрали 5,2 млрд просмотров. 

Ранее суд арестовал имущество «дочки» Google в России на 500 млн руб. по аналогичному иску «ГПМ Развлекательное телевидение», которое входит в холдинг «Газпром-медиа». Компании принадлежат телеканалы ТНТ, «Пятница», 2x2 и ТВ-3. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных