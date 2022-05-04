Суд в Москве арестовал активы «дочки» Google на 500 млн рублей по иску НТВ

2 марта НТВ сообщил, что его Youtube-каналы заблокированы более чем в 70 странах, в том числе во всей Европе. Канал НТВ на Youtube занимал пятое место по количеству просмотров в русскоязычном сегменте платформы, его аудитория составляла почти 17 млн человек. В 2021 г. проекты НТВ на официальном канале НТВ на платформе собрали 5,2 млрд просмотров.