Суд в Москве арестовал активы «дочки» Google на 500 млн рублей по иску НТВ
Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства, движимое и недвижимое имущество российского подразделения Google на сумму 500 млн руб. по заявлению телеканала НТВ, сообщили «РИА Новости».
Такое решение было принято по иску, в котором НТВ потребовал разблокировать доступ к своему аккаунту в Google и к каналу на Youtube. Ответчиками по делу также являются американская Google LLC и ирландская Google Ireland Limited.
Суд начнет рассматривать спор 24 мая. Ранее суд отклонил требование НТВ арестовать имущество ответчика, потому что это нарушило бы права и интересы самого ответчика и третьих лиц, потому что он может использовать деньги и имущество при осуществлении хозяйственной деятельности.
2 марта НТВ сообщил, что его Youtube-каналы заблокированы более чем в 70 странах, в том числе во всей Европе. Канал НТВ на Youtube занимал пятое место по количеству просмотров в русскоязычном сегменте платформы, его аудитория составляла почти 17 млн человек. В 2021 г. проекты НТВ на официальном канале НТВ на платформе собрали 5,2 млрд просмотров.
Ранее суд арестовал имущество «дочки» Google в России на 500 млн руб. по аналогичному иску «ГПМ Развлекательное телевидение», которое входит в холдинг «Газпром-медиа». Компании принадлежат телеканалы ТНТ, «Пятница», 2x2 и ТВ-3.