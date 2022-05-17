Власти Гонконга рассматривают блокировку Telegram

«Капитальный ремонт политических институтов Гонконга в последние годы уже подавил городское демократическое движение и вызвал опасения о прекращении статуса города как свободного коммерческого центра», — отмечают эксперты. Власти Гонконга до сих пор избегали ограничений в интернете, подобных тем, что применяются в материковом Китае, где запрещены множество иностранных сервисов — от Facebook до Google и Twitter.