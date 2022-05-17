Власти Гонконга рассматривают блокировку Telegram
Власти Гонконга обсуждают возможность ограничения доступа к мессенджеру Telegram, передает Bloomberg со ссылкой на газету Sing Tao Daily.
По информации издания, уполномоченный по защите персональных данных впервые рассматривает возможность применения нормативных актов для ограничения доступа к мессенджеру из-за обнародования данных государственных чиновников и частных лиц без личного согласия и со злым умыслом (doxxing).
В случае принятия таких мер, как считают эксперты, законодательство о национальной безопасности от 2020 г. еще больше ограничит гражданские свободы в рамках продолжающихся усилий Пекина по усилению своего влияния Гонконге.
«Капитальный ремонт политических институтов Гонконга в последние годы уже подавил городское демократическое движение и вызвал опасения о прекращении статуса города как свободного коммерческого центра», — отмечают эксперты. Власти Гонконга до сих пор избегали ограничений в интернете, подобных тем, что применяются в материковом Китае, где запрещены множество иностранных сервисов — от Facebook до Google и Twitter.
Представитель Telegram, в свою очередь, заявил, что команда мессенджера поддерживает свободу слова и право пользователей на мирный протест. Однако контент, который раскрывает личную информацию без согласия человека, запрещен и обычно удаляется, добавил он.