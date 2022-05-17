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Власти Гонконга рассматривают блокировку Telegram

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Власти Гонконга обсуждают возможность ограничения доступа к мессенджеру Telegram, передает Bloomberg со ссылкой на газету Sing Tao Daily.

По информации издания, уполномоченный по защите персональных данных впервые рассматривает возможность применения нормативных актов для ограничения доступа к мессенджеру из-за обнародования данных государственных чиновников и частных лиц без личного согласия и со злым умыслом (doxxing).

В случае принятия таких мер, как считают эксперты, законодательство о национальной безопасности от 2020 г. еще больше ограничит гражданские свободы в рамках продолжающихся усилий Пекина по усилению своего влияния Гонконге.

«Капитальный ремонт политических институтов Гонконга в последние годы уже подавил городское демократическое движение и вызвал опасения о прекращении статуса города как свободного коммерческого центра», — отмечают эксперты. Власти Гонконга до сих пор избегали ограничений в интернете, подобных тем, что применяются в материковом Китае, где запрещены множество иностранных сервисов — от Facebook до Google и Twitter.

Представитель Telegram, в свою очередь, заявил, что команда мессенджера поддерживает свободу слова и право пользователей на мирный протест. Однако контент, который раскрывает личную информацию без согласия человека, запрещен и обычно удаляется, добавил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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