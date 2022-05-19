Роскомнадзор внес Wikimedia Foundation в список на «приземление»
Роскомнадзор внес организацию Wikimedia Foundation Inc. в перечень компаний, которые обязаны открыть в России свое представительство и выполнить ряд требований закона о «приземлении», следует из обновленного реестра ведомства. Среди ее ресурсов указаны сайты www.wikipedia.org; wikipedia.org; ru.wikipedia.org (российская «Википедия»).
Закон о «приземлении», вступивший в силу с 1 января, обязывает зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 000 пользователей открыть свои уполномоченные представительства в России, создать электронную форму обратной связи с российскими пользователями, завести личный кабинет на сайте Роскомнадзора и установить на своих информационных ресурсах рекомендованный счетчик посещаемости. Также они должны ограничивать доступ к информации, признанной нарушающей российское законодательство.
За невыполнение требований нарушителям грозит в том числе частичная или полная блокировка, запрет на распространение рекламы о себе и размещение российскими рекламодателями собственной рекламы на таких ресурсах, запрет на прием платежей от российских физических и юридических лиц, а также маркировка публикуемого в сети контента.
Мировой судья Таганского района Москвы ранее оштрафовал Wikimedia Foundation на сумму 5 млн руб. за неудаление запрещенной российским законодательством информации. Среди статей, которые Роскомнадзор потребовал удалить, — информация о спецоперации России на Украине и материал об изготовлении пороха.