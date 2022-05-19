Роскомнадзор внес Wikimedia Foundation в список на «приземление»

Закон о «приземлении», вступивший в силу с 1 января, обязывает зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 000 пользователей открыть свои уполномоченные представительства в России, создать электронную форму обратной связи с российскими пользователями, завести личный кабинет на сайте Роскомнадзора и установить на своих информационных ресурсах рекомендованный счетчик посещаемости. Также они должны ограничивать доступ к информации, признанной нарушающей российское законодательство.