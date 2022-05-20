РКН потребовал от «Википедии» удалить материалы с фейками о спецоперации

В России с 4 марта в России действует закон об ответственности за фейки о действиях военных. Статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, а также штрафы от 700 000 до 1,5 млн руб., исправительные работы сроком до года, принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.