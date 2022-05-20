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РКН потребовал от «Википедии» удалить материалы с фейками о спецоперации

Ведомости

Роскомнадзор потребовал от администрации «Википедии» удалить два материала англоязычной версии ресурса, содержащих недостоверную информацию о проведении военной операции на территории Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

«Генпрокуратура направила требование в Роскомнадзор в отношении двух материалов, размещенных на страницах англоязычной версии "Википедии", содержащих недостоверную информацию о целях и форме специальной военной операции ВС РФ на территории Украины, а также об атаках на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры» — говорится в сообщении. 

Мировой судья Таганского района Москвы ранее оштрафовал Wikimedia Foundation на сумму 5 млн руб. за неудаление запрещенной российским законодательством информации. Среди статей, которые Роскомнадзор потребовал удалить, — информация о спецоперации России на Украине и материал об изготовлении пороха.

19 мая Роскомнадзор внес Wikimedia Foundation Inc. в перечень компаний, которые обязаны открыть в России свое представительство и выполнить ряд требований закона о «приземлении». Среди ее ресурсов указаны сайты www.wikipedia.org; wikipedia.org; ru.wikipedia.org (российская «Википедия»).

В России с 4 марта в России действует закон об ответственности за фейки о действиях военных. Статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, а также штрафы от 700 000 до 1,5 млн руб., исправительные работы сроком до года, принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных