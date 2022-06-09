Финансирование отмененных «Русских сезонов» могут отдать на концерты групп из Донбасса

«Русские сезоны» – это ежегодный фестиваль русской культуры, который проходит за рубежом. «В рамках проекта на протяжении года в одной из стран публике презентуется богатство, самобытность и масштаб культуры России», — говорится в описании фестиваля. Впервые он прошел в 1908 году в Париже. Сейчас организацией события занимается Министерство культуры и правительство России. В этом году фестиваль должен был пройти в онлайн- и офлайн-формате в Дании, Норвегии и Швеции.