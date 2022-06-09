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Финансирование отмененных «Русских сезонов» могут отдать на концерты групп из Донбасса

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Международный культурный проект «Русские сезоны» в этом году может быть отменен из-за санкций США и ЕС. Высвободившиеся субсидии направят на увеличение гастролей коллективов в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перечень предложений главных распорядителей средств федерального бюджета по перераспределению бюджетных ассигнований на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 гг.

Согласно перечню предложений, 67,7 млн руб. из запланированных на «Русские сезоны» 150 млн руб. планируется перенаправить на увеличение гастролей и концертов в России, в том числе с участием творческих коллективов из Донецкой и Луганской народных республик. Оставшиеся 82,3 млн направят на культурно-просветительские и патриотические мероприятия, отмечает агентство.

«Русские сезоны» должны будут переформатировать направление своей деятельности. Надо думать, какие страны выбирать для дальнейшей работы. Речь уже о сезонах 2023–2024 годов», — отметил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его мнению, существует необходимость сконцентрировать внимание внутри страны в связи с экономической и геополитической ситуацией.

«Русские сезоны» – это ежегодный фестиваль русской культуры, который проходит за рубежом. «В рамках проекта на протяжении года в одной из стран публике презентуется богатство, самобытность и масштаб культуры России», — говорится в описании фестиваля. Впервые он прошел в 1908 году в Париже. Сейчас организацией события занимается Министерство культуры и правительство России. В этом году фестиваль должен был пройти в онлайн- и офлайн-формате в Дании, Норвегии и Швеции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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