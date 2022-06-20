Telegram объявил о запуске Premium-подписки

О том, что в Telegram может появиться рremium-подписка, в пресс-службе мессенджера сообщили 7 июня. Ее стоимость неизвестна, но в сети появилась информация, что подписка будет стоить стоить $4,99, или 300 руб., в месяц. В конце 2020 г. Дуров объявил о появлении первых платных функций в приложении. Необходимость монетизации он объяснил ростом расходов из-за увеличения числа пользователей сервиса. 6 ноября 2021 г. Дуров заявил о введении возможности отключения рекламных объявлений в каналах мессенджера. По его словам, добавить такую функцию в виде недорогой подписки предложили сами пользователи.