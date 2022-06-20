Telegram объявил о запуске Premium-подписки
Мессенджер Telegram запускает платную подписку Premium, пользователи которой смогут загружать файлы объемом до 4 ГБ, скачивать их «на максимальной скорости», отправлять уникальные стикеры и реакции и т. д., говорится в блоге разработчиков. Стоимость подписки не уточняется.
Пользователи с платной подпиской на Telegram смогут:
загружать файлы объемом до 4 ГБ, при этом файлы до 2 ГБ смогут скачивать все пользователи мессенджера;
скачивать файлы на максимальной скорости;
Оформить до 1000 подписок на каналы, создать до 20 папок и в каждую из них поместить до 200 чатов, подключить четвертый аккаунт в приложении;
расшифровывать голосовые сообщения;
отправлять стикеры с полноэкранной анимацией, которую смогут просмотреть все пользователи;
оставить уникальные реакции на сообщения;
делать папкой по умолчанию любую папку — приложение будет открываться именно с нее;
устанавливать всегда активные видеоаватары;
получить значок подписчика в виде звездочки;
выбирать иконку приложения;
отключать рекламу.
Также мессенджер запустил несколько функций для всех пользователей: администраторы публичных групп смогут включить режим вступления по заявке, публичные персоны получат значок верификации, владельцы Android смогут просматривать весь чат, но сообщения при этом не будут помечены как прочитанные (на iOS такая функция уже действует). Пользователи Telegram смогут автоматически сохранять фото и видео в галерею или отключать такую функцию. Владельцы устройств на iOS получат возможность загружать большие файлы напрямую из сторонних приложений, а пользователи MacOS — создавать уникальные видеоаватары.
О том, что в Telegram может появиться рremium-подписка, в пресс-службе мессенджера сообщили 7 июня. Ее стоимость неизвестна, но в сети появилась информация, что подписка будет стоить стоить $4,99, или 300 руб., в месяц. В конце 2020 г. Дуров объявил о появлении первых платных функций в приложении. Необходимость монетизации он объяснил ростом расходов из-за увеличения числа пользователей сервиса. 6 ноября 2021 г. Дуров заявил о введении возможности отключения рекламных объявлений в каналах мессенджера. По его словам, добавить такую функцию в виде недорогой подписки предложили сами пользователи.