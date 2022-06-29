Режиссер Вуди Аллен сообщил о возможном завершении кинокарьеры
Режиссер Вуди Аллен может вскоре завершить кинокарьеру. Об этом он рассказал актеру Алеку Болдуину в прямом эфире в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России), сообщает издание Deadline.
Вуди Аллен отметил, что планирует снять еще как минимум один фильм. Съемки следующей картины Аллена пройдут в Париже в конце лета или начале осени. После окончания производства картины он рассматривает возможность завершения своей режиссерской карьеры.
Кинодеятель добавил, что творческая деятельность больше не приносит ему такого удовольствия, как раньше. По его словам, когда он только начинал работать в кино, зрители охотнее шли в кинотеатры, а его картины показывали по всей стране. Теперь же люди все чаще предпочитают смотреть фильмы дома на стриминговых платформах. Вследствие этого Аллен постепенно стал терять интерес к кинобизнесу. К тому же пандемия и обвинения режиссера в сексуальном насилии окончательно отодвинули Аллена на второй план и негативно повлияли на кассовые сборы его фильмов.
Вуди Аллен дебютировал в кино в 1965 г. с лентой «Что нового, киска?». За свою карьеру режиссер получил множество номинаций на «Оскар» и забрал четыре статуэтки: две за фильм «Энни Холл» (1978) и по одной за ленты «Ханна и ее сестры» (1987) и «Полночь в Париже» (2012). Предыдущий фильм режиссера «Фестиваль Рифкина» вышел в 2020 г. В прокате ему удалось собрать всего $2,3 млн.