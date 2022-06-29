Режиссер Вуди Аллен сообщил о возможном завершении кинокарьеры

Кинодеятель добавил, что творческая деятельность больше не приносит ему такого удовольствия, как раньше. По его словам, когда он только начинал работать в кино, зрители охотнее шли в кинотеатры, а его картины показывали по всей стране. Теперь же люди все чаще предпочитают смотреть фильмы дома на стриминговых платформах. Вследствие этого Аллен постепенно стал терять интерес к кинобизнесу. К тому же пандемия и обвинения режиссера в сексуальном насилии окончательно отодвинули Аллена на второй план и негативно повлияли на кассовые сборы его фильмов.