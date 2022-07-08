В Госдуме предложили создать оператора цифровых рекламных щитов

В случае вступления законопроекта в силу он позволит установить «особый режим распространения цифровой наружной рекламы и установки цифровых рекламных конструкций, а также размещения электронных объявлений физических лиц». Таким образом, в России появится единый оператор, который сможет сгладить последствия западных санкций. Кирьянов добавил, что создание оператора позволит защитить национальные интересы, снизив риски распространения недостоверной информации, а также кибератак или хулиганских действий.