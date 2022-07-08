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В Госдуме предложили создать оператора цифровых рекламных щитов

Ведомости

Депутаты Госдумы предложили создать единого оператора цифровых рекламных конструкций для защиты национальных интересов и предотвращения кибератак, соответствующий законопроект опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

На данный момент в России порядка 4 500 цифровых рекламных экранов, отмечает заместитель председателя комитета по экономической политике Артем Кирьянов в пояснительной записке к законопроекту. Документ предполагает внесение изменений в закон «О рекламе».

В случае вступления законопроекта в силу он позволит установить «особый режим распространения цифровой наружной рекламы и установки цифровых рекламных конструкций, а также размещения электронных объявлений физических лиц». Таким образом, в России появится единый оператор, который сможет сгладить последствия западных санкций. Кирьянов добавил, что создание оператора позволит защитить национальные интересы, снизив риски распространения недостоверной информации, а также кибератак или хулиганских действий.

В настоящее время наиболее крупными игроками на рынке цифровых рекламных щитов в стране являются компании Russ Outdoor и Gallery.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных