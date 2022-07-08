В Госдуме предложили создать оператора цифровых рекламных щитов
Депутаты Госдумы предложили создать единого оператора цифровых рекламных конструкций для защиты национальных интересов и предотвращения кибератак, соответствующий законопроект опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.
На данный момент в России порядка 4 500 цифровых рекламных экранов, отмечает заместитель председателя комитета по экономической политике Артем Кирьянов в пояснительной записке к законопроекту. Документ предполагает внесение изменений в закон «О рекламе».
В случае вступления законопроекта в силу он позволит установить «особый режим распространения цифровой наружной рекламы и установки цифровых рекламных конструкций, а также размещения электронных объявлений физических лиц». Таким образом, в России появится единый оператор, который сможет сгладить последствия западных санкций. Кирьянов добавил, что создание оператора позволит защитить национальные интересы, снизив риски распространения недостоверной информации, а также кибератак или хулиганских действий.
В настоящее время наиболее крупными игроками на рынке цифровых рекламных щитов в стране являются компании Russ Outdoor и Gallery.
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