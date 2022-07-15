Путин присвоил Лепсу звание народного артиста России

Помимо Лепса в список награжденных вошел телеведущий Владимир Соловьев. Его указом президента наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени «за большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях». Также звание Героя России президент присвоил космонавту-испытателю Сергею Кудь-Сверчкову за мужество и героизм при осуществлении длительного полета на Международную космическую станцию (МКС).