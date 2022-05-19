Звезды эстрады объявили о создании Российской музыкальной ассоциации
Звезды отечественной эстрады объявили о создании Российской музыкальной ассоциации, которая объединит выступающих против отмены русской культуры артистов, передает ТАСС со ссылкой на народного артиста РФ Николая Баскова. В конференции по случаю создания организации также приняли участие Григорий Лепс, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Александр Маршал.
«Мы постоянно видим в СМИ сообщения о том, что сняли из репертуара музыку наших композиторов, спектакли наших литераторов, запрещают концерты многих наших артистов. Все это по признаку национальности. Разве это не нацизм в чистом виде?» — отметил Басков. Бабкина в свою очередь добавила, что уже подписан протокол об объединении, далее будет создан устав и определена структура организации.
Газманов предположил, что ассоциация займется патриотическим направлением. «У нас просто вакуум духоподъемных песен, и народ это видит», — отметил он. Долина же считает, что необходимо будет также развивать исполнительство на русском языке, в том числе через фестивали и конкурсы.
В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что в западных странах развивается дискриминация всего русского. По словам главы государства, «культура отмены» превратилась в «отмену культуры»: дискриминации подвергаются произведения композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича и Сергея Рахманинова. Он подчеркнул, что в этих странах также запрещаются русские писатели и их книги, — подобную кампанию «по уничтожению неугодной литературы» проводили нацисты в Германии.
13 мая МИД Латвии запретил въезд в страну 102 россиянам, в число которых вошли деятели культуры — актеры Николай Бурляев, Александр Панкратов-Черный, Борис Галкин, Александр Пашутин, режиссер Юрий Кара и др.
В конце марта МИД республики включил в список нежелательных для страны лиц 25 российских деятелей культуры. Тогда в черный список попали телеведущие и журналисты Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Тина Канделаки, актер Владимир Машков, артисты Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Наталья Подольская, Анастасия Макеева, Виктория Дайнеко, пианист Денис Мацуев и др.