Звезды эстрады объявили о создании Российской музыкальной ассоциации

«Мы постоянно видим в СМИ сообщения о том, что сняли из репертуара музыку наших композиторов, спектакли наших литераторов, запрещают концерты многих наших артистов. Все это по признаку национальности. Разве это не нацизм в чистом виде?» — отметил Басков. Бабкина в свою очередь добавила, что уже подписан протокол об объединении, далее будет создан устав и определена структура организации.