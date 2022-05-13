МИД Латвии внес в черный список 102 россиян
Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд 102 россиянам на неопределенный срок, сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевич на своей странице в Twitter.
«На основании части второй статьи 61 закона об иммиграции я принял решение внести 102 граждан в список нежелательных лиц, означающий запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок», — написал он. Въезд в страну запрещен, в частности, деятелям культуры — актерам Николаю Бурляеву, Александру Панкратову-Черному, Борису Галкину, Александру Пашутину, режиссеру Юрию Каре и др.
В конце марта МИД республики включил в список нежелательных для страны лиц 25 российских деятелей культуры. Тогда в черный список попали телеведущие и журналисты Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Тина Канделаки, актер Владимир Машков, артисты Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Наталья Подольская, Анастасия Макеева, Виктория Дайнеко, пианист Денис Мацуев и др.
10 марта Латвия, Литва и Эстония заявили о высылке ряда российских дипломатов, 29 марта МИД России принял ответные меры: из страны были высланы четыре дипломатических работника Литвы, три дипломата Латвии и три – Эстонии. 4 апреля Литва решила выслать посла России в Вильнюсе, а литовского посла в России отозвать из Москвы.