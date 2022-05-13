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МИД Латвии внес в черный список 102 россиян

Ведомости

Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд 102 россиянам на неопределенный срок, сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевич на своей странице в Twitter.

«На основании части второй статьи 61 закона об иммиграции я принял решение внести 102 граждан в список нежелательных лиц, означающий запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок», — написал он. Въезд в страну запрещен, в частности, деятелям культуры — актерам Николаю Бурляеву, Александру Панкратову-Черному, Борису Галкину, Александру Пашутину, режиссеру Юрию Каре и др.

В конце марта МИД республики включил в список нежелательных для страны лиц 25 российских деятелей культуры. Тогда в черный список попали телеведущие и журналисты Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Тина Канделаки, актер Владимир Машков, артисты Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Наталья Подольская, Анастасия Макеева, Виктория Дайнеко, пианист Денис Мацуев и др.

10 марта Латвия, Литва и Эстония заявили о высылке ряда российских дипломатов, 29 марта МИД России принял ответные меры: из страны были высланы четыре дипломатических работника Литвы, три дипломата Латвии и три – Эстонии. 4 апреля Литва решила выслать посла России в Вильнюсе, а литовского посла в России отозвать из Москвы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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