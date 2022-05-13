МИД Латвии внес в черный список 102 россиян

10 марта Латвия, Литва и Эстония заявили о высылке ряда российских дипломатов, 29 марта МИД России принял ответные меры: из страны были высланы четыре дипломатических работника Литвы, три дипломата Латвии и три – Эстонии. 4 апреля Литва решила выслать посла России в Вильнюсе, а литовского посла в России отозвать из Москвы.