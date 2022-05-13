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Власти Риги проголосовали за снос памятника Освободителям

Ведомости

Рижская дума проголосовала за снос памятника Освободителям в Риге, сообщили «РИА Новости». За инициативу проголосовали 38 депутатов, против – 7, воздержавшихся не было.

«Поручить агентству Рижского самоуправления "Агентство памятников Риги" осуществить все необходимые работы по обеспечению демонтажа объекта», — указано в тексте принятого документа.

12 мая парламент Латвии принял во втором чтении законопроект, который приостанавливает действие договора Латвии и России о мемориальных сооружениях и памятниках. Законопроект вступит в силу 13 мая, а приостановка соглашения начнется с 16 мая и до тех пор, пока Россия не выведет войска из Украины.

Посольство России в Риге в тот же день направило в МИД республики ноту протеста из-за решения сейма.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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