Власти Риги проголосовали за снос памятника Освободителям

12 мая парламент Латвии принял во втором чтении законопроект, который приостанавливает действие договора Латвии и России о мемориальных сооружениях и памятниках. Законопроект вступит в силу 13 мая, а приостановка соглашения начнется с 16 мая и до тех пор, пока Россия не выведет войска из Украины.