Власти Риги проголосовали за снос памятника Освободителям
Рижская дума проголосовала за снос памятника Освободителям в Риге, сообщили «РИА Новости». За инициативу проголосовали 38 депутатов, против – 7, воздержавшихся не было.
«Поручить агентству Рижского самоуправления "Агентство памятников Риги" осуществить все необходимые работы по обеспечению демонтажа объекта», — указано в тексте принятого документа.
12 мая парламент Латвии принял во втором чтении законопроект, который приостанавливает действие договора Латвии и России о мемориальных сооружениях и памятниках. Законопроект вступит в силу 13 мая, а приостановка соглашения начнется с 16 мая и до тех пор, пока Россия не выведет войска из Украины.
Посольство России в Риге в тот же день направило в МИД республики ноту протеста из-за решения сейма.