В Латвии завели уголовные дела после акции у памятника в парке Победы
В Латвии завели три уголовных и 20 административных дел в связи с событиями у памятника в парке Победы в Риге, сообщило агентство LETA.
«В связи с событиями 10 мая у советского памятника в Пардаугаве полиция завела три уголовных дела и 20 дел об административном правонарушении», — отмечается в заявлении (цитата по «РИА Новости».) Уточняется, что два уголовных дела заведены за оправдание геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений.
«Одно из дел заведено против молодого человека, который шел к памятнику с российским флагом», — говорится в сообщении. Еще одного из подозреваемых обвиняют в сопротивлении представителю власти.
Как сообщали «РИА Новости», в этом году латвийские власти объявили 9 мая Днем памяти жертв на Украине. Спецслужбы попросили людей не посещать воинские мемориалы, а возложение цветов пообещали рассматривать как «открытое неуважение». Но к памятнику воинов-освободителей в Риге все равно было принесено много цветов, которые муниципальным службам пришлось убирать с помощью трактора. Но утром 10 мая жители Риги вновь стали приносить к памятнику цветы. 11 мая полиция перекрыла доступ к мемориалу.
12 мая латвийский парламент принял во втором чтении законопроект, приостанавливающий действие двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Законопроект вступит в силу 13 мая, действие приостановки соглашения начнется с 16 мая и до тех пор, пока Россия не выведет войска из Украины, полностью не восстановит суверенитет страны и территориальную целостность.
Посольство России в Риге в тот же день направило в МИД республики ноту протеста из-за решения сейма. Дипломаты сослались на статью 15 того же соглашения, в соответствии с которой подписавшие документ стороны не должны совершать односторонних действий по затрагиваемым в нем вопросам.