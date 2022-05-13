В Латвии завели уголовные дела после акции у памятника в парке Победы

Как сообщали «РИА Новости», в этом году латвийские власти объявили 9 мая Днем памяти жертв на Украине. Спецслужбы попросили людей не посещать воинские мемориалы, а возложение цветов пообещали рассматривать как «открытое неуважение». Но к памятнику воинов-освободителей в Риге все равно было принесено много цветов, которые муниципальным службам пришлось убирать с помощью трактора. Но утром 10 мая жители Риги вновь стали приносить к памятнику цветы. 11 мая полиция перекрыла доступ к мемориалу.