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Общество

В Латвии завели уголовные дела после акции у памятника в парке Победы

Ведомости

В Латвии завели три уголовных и 20 административных дел в связи с событиями у памятника в парке Победы в Риге, сообщило агентство LETA. 

«В связи с событиями 10 мая у советского памятника в Пардаугаве полиция завела три уголовных дела и 20 дел об административном правонарушении», — отмечается в заявлении (цитата по «РИА Новости».)  Уточняется, что два уголовных дела заведены за оправдание геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений. 

«Одно из дел заведено против молодого человека, который шел к памятнику с российским флагом», — говорится в сообщении. Еще одного из подозреваемых обвиняют в сопротивлении представителю власти.

Как сообщали «РИА Новости», в этом году латвийские власти объявили 9 мая Днем памяти жертв на Украине. Спецслужбы попросили людей не посещать воинские мемориалы, а возложение цветов пообещали рассматривать как «открытое неуважение». Но к памятнику воинов-освободителей в Риге все равно было принесено много цветов, которые муниципальным службам пришлось убирать с помощью трактора. Но утром 10 мая жители Риги вновь стали приносить к памятнику цветы. 11 мая полиция перекрыла доступ к мемориалу.

12 мая латвийский парламент принял во втором чтении законопроект, приостанавливающий действие двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Законопроект вступит в силу 13 мая, действие приостановки соглашения начнется с 16 мая и до тех пор, пока Россия не выведет войска из Украины, полностью не восстановит суверенитет страны и территориальную целостность.

Посольство России в Риге в тот же день направило в МИД республики ноту протеста из-за решения сейма. Дипломаты сослались на статью 15 того же соглашения, в соответствии с которой подписавшие документ стороны не должны совершать односторонних действий по затрагиваемым в нем вопросам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных