Газета
Политика

Посольство России направило ноту в МИД Латвии из-за соглашения о мемориалах

Ведомости

Посольство России в Латвии направило в МИД республики ноту протеста из-за решения сейма о приостановке действия статьи 13 соглашения о гарантиях сохранности воинских мемориалов, следует из сообщения дипмиссии в Twitter.

«Это вероломный, ничем не оправданный шаг не имеет под собой ни моральных, ни юридических оснований и является грубым нарушением общепризнанных принципов и норм международного права», — говорится в сообщении. Дипломаты сослались на статью 15 того же соглашения, в соответствии с которой подписавшие документ стороны не должны совершать односторонних действий по затрагиваемым в нем вопросам.

Дипмиссия также напомнила о 42-й статье Венской конвенции, которая определяет юридическую составляющую международных договоров. В ней говорится, что прекращение договора, его денонсация или выход из него участника могут иметь место только в результате применения положений самого договора или Венской конвенции.

Латвийский парламент ранее сегодня принял во втором чтении законопроект, приостанавливающий действие двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Законопроект вступит в силу 13 мая, действие приостановки соглашения начнется с 16 мая и до тех пор, пока Россия не выведет войска с Украины.

Председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс отметил, что Латвия продолжит выполнять международные обязательства в отношении захоронений и кладбищ. Комментируя принятие законопроекта, он отметил, что образ и символика Советской армии «прямо и недвусмысленно» связаны с «агрессией России» на Украине. Подобные сооружения он назвал «памятниками советской оккупации».

Ранее по теме: Парламент Латвии разрешил властям сносить памятники советским солдатам

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных