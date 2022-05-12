Посольство России направило ноту в МИД Латвии из-за соглашения о мемориалах
Посольство России в Латвии направило в МИД республики ноту протеста из-за решения сейма о приостановке действия статьи 13 соглашения о гарантиях сохранности воинских мемориалов, следует из сообщения дипмиссии в Twitter.
«Это вероломный, ничем не оправданный шаг не имеет под собой ни моральных, ни юридических оснований и является грубым нарушением общепризнанных принципов и норм международного права», — говорится в сообщении. Дипломаты сослались на статью 15 того же соглашения, в соответствии с которой подписавшие документ стороны не должны совершать односторонних действий по затрагиваемым в нем вопросам.
Дипмиссия также напомнила о 42-й статье Венской конвенции, которая определяет юридическую составляющую международных договоров. В ней говорится, что прекращение договора, его денонсация или выход из него участника могут иметь место только в результате применения положений самого договора или Венской конвенции.
Латвийский парламент ранее сегодня принял во втором чтении законопроект, приостанавливающий действие двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Законопроект вступит в силу 13 мая, действие приостановки соглашения начнется с 16 мая и до тех пор, пока Россия не выведет войска с Украины.
Председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс отметил, что Латвия продолжит выполнять международные обязательства в отношении захоронений и кладбищ. Комментируя принятие законопроекта, он отметил, что образ и символика Советской армии «прямо и недвусмысленно» связаны с «агрессией России» на Украине. Подобные сооружения он назвал «памятниками советской оккупации».