Посольство России направило ноту в МИД Латвии из-за соглашения о мемориалах

«Это вероломный, ничем не оправданный шаг не имеет под собой ни моральных, ни юридических оснований и является грубым нарушением общепризнанных принципов и норм международного права», — говорится в сообщении. Дипломаты сослались на статью 15 того же соглашения, в соответствии с которой подписавшие документ стороны не должны совершать односторонних действий по затрагиваемым в нем вопросам.