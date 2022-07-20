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Роскомнадзор обязал поисковики маркировать «Википедию» как нарушителя законов России

Ведомости

Роскомнадзор принял меры в отношении американской некоммерческой организации Wikimedia Foundation, Inc., которой принадлежит «Википедия». Теперь поисковые системы будут обязаны информировать пользователей о нарушении компанией российского законодательства, следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте РКН.

Такое решение ведомство приняло из-за того, что «Википедия» проигнорировала требование удалить материалы, признанные запрещенными, в том числе «фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины». «Принятые меры в отношении интернет-компании будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства», — уточнили в Роскомнадзоре.

В ведомстве напомнили, что организация и до этого не раз привлекалась к административной ответственности за отказ от удаления противоправной информации. Отмечается, что компания должна оплатить штрафы, сумма которых составляет 5 млн руб.

В мае Роскомнадзор потребовал от англоязычной версии «Википедии» удалить несколько материалов, в которых есть недостоверная информация о спецоперации России на Украине. За нарушение российских законов компании грозила административная ответственность в виде штрафа до 4 млн руб.

Ранее РКН принял те же «меры понуждения» в отношении видеостримингового сервиса Twitch из-за неудаления фейков о спецоперации России на Украине. Ведомство также обязало поисковики маркировать платформу как нарушителя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных