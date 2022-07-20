Роскомнадзор обязал поисковики маркировать «Википедию» как нарушителя законов России
Роскомнадзор принял меры в отношении американской некоммерческой организации Wikimedia Foundation, Inc., которой принадлежит «Википедия». Теперь поисковые системы будут обязаны информировать пользователей о нарушении компанией российского законодательства, следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте РКН.
Такое решение ведомство приняло из-за того, что «Википедия» проигнорировала требование удалить материалы, признанные запрещенными, в том числе «фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины». «Принятые меры в отношении интернет-компании будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства», — уточнили в Роскомнадзоре.
В ведомстве напомнили, что организация и до этого не раз привлекалась к административной ответственности за отказ от удаления противоправной информации. Отмечается, что компания должна оплатить штрафы, сумма которых составляет 5 млн руб.
В мае Роскомнадзор потребовал от англоязычной версии «Википедии» удалить несколько материалов, в которых есть недостоверная информация о спецоперации России на Украине. За нарушение российских законов компании грозила административная ответственность в виде штрафа до 4 млн руб.
Ранее РКН принял те же «меры понуждения» в отношении видеостримингового сервиса Twitch из-за неудаления фейков о спецоперации России на Украине. Ведомство также обязало поисковики маркировать платформу как нарушителя.
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