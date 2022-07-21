Россияне стали больше интересоваться пиратским контентом в интернете

Кроме того, по данным Group-IB, количество блокировок пиратских ресурсов со стороны правообладателей выросло в 2021 г. в 2,5 раза. Как итог растут затраты интернет-пиратов на поддержание своей инфраструктуры в рабочем состоянии, объясняют авторы исследования. В 2018 г. медиакомпании, видеосервисы, продюсеры с одной стороны и интернет-компании с другой подписали антипиратский меморандум. Согласно ему, владельцы аудиовизуального контента могут во внесудебном порядке добиваться удаления ссылок на нелегальный контент в поисковой выдаче.