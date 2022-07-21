Россияне стали больше интересоваться пиратским контентом в интернете
Доходы пиратских видеосервисов составили $50 млн по итогам 2021 г., следует из данных исследования компании Group-IB. Это на $9 млн меньше, чем по итогам 2020 г.
К падению нелегального рынка привела эффективная блокировка транзакций между интернет-пиратами и их основными спонсорами – сервисами онлайн-казино и букмекерских контор – со стороны российский регуляторов, в частности ЦБ, считают авторы исследования. Это снижает привлекательность пиратских сайтов для рекламодателей: в 2021 г. их средний CPM (цена за 1000 показов в рекламной кампании) снизился с $5 до $3,9.
Кроме того, по данным Group-IB, количество блокировок пиратских ресурсов со стороны правообладателей выросло в 2021 г. в 2,5 раза. Как итог растут затраты интернет-пиратов на поддержание своей инфраструктуры в рабочем состоянии, объясняют авторы исследования. В 2018 г. медиакомпании, видеосервисы, продюсеры с одной стороны и интернет-компании с другой подписали антипиратский меморандум. Согласно ему, владельцы аудиовизуального контента могут во внесудебном порядке добиваться удаления ссылок на нелегальный контент в поисковой выдаче.
Как следует из данных Group-IB, доходы нелегальных онлайн-кинотеатров достигли своего пика в 2018 г. ($87 млн), но уже с 2019 г. они начали снижаться – на 6-28%. Рынок легальных видеосервисов за тот же период рос на 45-66%, и по итогам 2021 г. он составил 45,9 млрд руб., следует из данных «ТМТ-консалтинга».
Но несмотря на это интерес россиян к пиратскому контенту усиливается: по данным Group-IB, в 2021 г. количество запросов на бесплатный просмотр фильмов и сериалов увеличилось на 8,5%. В текущем году тенденция сохранится из-за приостановки работы в России иностранных кинопрокатчиков и ухода международных стриминговых платформ, говорится в исследовании.
Настораживающе выглядят и инициативы по легализации онлайн-пиратства, отмечает Андрей Бусаргин, заместитель генерального директора Group-IB по направлению защиты от цифровых рисков. Среди них – «частные» нелегальные показы голливудских картин («Бэтмен», «Топ Ган: Мэверик» и др.), которые официально не выходили в России, предложения по упаковке пиратских копий в специальные DCP-пакеты (цифровой формат, используемый кинопрокатчиками для распространения и показа кинокартин в кинотеатрах) и коллаборация пиратской релиз-группы с легальным бизнесом, напомнил он. Ранее Forbes сообщал, что в пиратской копии мини-сериала «Оби-Ван Кеноби» появилась реклама банка «Уралсиб».
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