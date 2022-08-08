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Роскомнадзор ограничил доступ к Patreon и Grammarly из-за фейков о спецоперации

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Доступ к Patreon и Grammarly был ограничен из-за фейков о спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. 

«Основанием для ограничения доступа стало распространение недостоверной информации о проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции на территории Украины», — пояснили в ведомстве. 

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России ограничил доступ к сайтам Patreon и Grammarly. Patreon — платформа, на которой авторы фото, видео, музыки, текстов и другого контента распространяют свои работы по платной подписке. По данным «Роскомсвободы», причиной ее блокировки стало пацифистское заявление журнала Doxa, опубликованное 25 февраля на площадке. 

Сервис Grammarly помогает в написании текстов на английском языке. 4 марта он приостановил работу в России и Белоруссии из-за начала спецоперации. Доступ к нему ограничили из-за заявления о прекращении деятельности в данных странах.

5 августа Роскомнадзор ограничил доступ к сахалинскому новостному порталу Sakh.com. Спустя три дня в ведомстве пояснили, что сайт был заблокирован также за распространение недостоверной информации и дискредитацию Вооруженных сил РФ.   

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных