Роскомнадзор ограничил доступ к Patreon и Grammarly из-за фейков о спецоперации

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России ограничил доступ к сайтам Patreon и Grammarly. Patreon — платформа, на которой авторы фото, видео, музыки, текстов и другого контента распространяют свои работы по платной подписке. По данным «Роскомсвободы», причиной ее блокировки стало пацифистское заявление журнала Doxa, опубликованное 25 февраля на площадке.