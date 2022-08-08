Роскомнадзор ограничил доступ к Patreon и Grammarly из-за фейков о спецоперации
Доступ к Patreon и Grammarly был ограничен из-за фейков о спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
«Основанием для ограничения доступа стало распространение недостоверной информации о проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции на территории Украины», — пояснили в ведомстве.
Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России ограничил доступ к сайтам Patreon и Grammarly. Patreon — платформа, на которой авторы фото, видео, музыки, текстов и другого контента распространяют свои работы по платной подписке. По данным «Роскомсвободы», причиной ее блокировки стало пацифистское заявление журнала Doxa, опубликованное 25 февраля на площадке.
Сервис Grammarly помогает в написании текстов на английском языке. 4 марта он приостановил работу в России и Белоруссии из-за начала спецоперации. Доступ к нему ограничили из-за заявления о прекращении деятельности в данных странах.
5 августа Роскомнадзор ограничил доступ к сахалинскому новостному порталу Sakh.com. Спустя три дня в ведомстве пояснили, что сайт был заблокирован также за распространение недостоверной информации и дискредитацию Вооруженных сил РФ.
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