«Новую газету» оштрафовали на 350 000 рублей за злоупотребление свободой СМИ

Ч. 9 ст. 13.15 КоАП предусматривает ответственность за распространение заведомо ложной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. Штраф по ней для юридических лиц может достигать 500 000 руб. Ранее газета уже была оштрафована на 300 000 руб. по этой же статье.