«Новую газету» оштрафовали на 350 000 рублей за злоупотребление свободой СМИ
Симоновский суд Москвы оштрафовал «Новую газету» на 350 000 руб. за злоупотребление свободой массовой информации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Постановлением Симоновского районного суда Москвы АНО "Редакционно-издательский дом "Новая газета" (АНО "РИД "Новая газета") был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13. 15 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 350 000 руб.», — следует из сообщения.
Ч. 9 ст. 13.15 КоАП предусматривает ответственность за распространение заведомо ложной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. Штраф по ней для юридических лиц может достигать 500 000 руб. Ранее газета уже была оштрафована на 300 000 руб. по этой же статье.
В конце июля Роскомнадзор потребовал отозвать лицензию «Новой газеты» из-за непредоставления в срок устава. В самой «Новой газете» пояснили, что речь идет о претензии к печатной версии издания, соответствующий иск был зарегистрирован 26 июля.
28 марта Роскомнадзор вынес второе предупреждение редакции и учредителю «Новой газеты» за упоминание НКО-иноагента без маркировки. Первое аналогичное предупреждение издание получило 22 марта. Роскомнадзор потребовал незамедлительно отредактировать материал и сообщить об этом. «Новая газета» приостановила основную деятельность в конце марта 2022 г.
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