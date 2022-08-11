Франшизу о Фантомасе перезапустят в виде нового фильма и сериала
Эксклюзивные права на адаптацию детективных романов о Фантомасе получили французский кинопродюсер Вассим Беджи и одна из крупнейших компаний Франции SND. Они планируют снять новый фильм и сериал о знаменитом персонаже литературы и кинематографа, сообщает издание The Variety. Однако информация о том, когда именно выйдут новые кинопродукты, пока отсутствует.
По словам Беджи, Фантомас стал одним из первых суперзлодеев, который был представлен в сериале и в комиксах. Также он был источником вдохновения для многих творческих людей XX в., в том числе и для поэта-сюрреалиста Гийома Аполлинера. Предполагается, что в новых проектах Фантомас станет еще более мрачным героем.
Персонаж был создан в 1911 г. французскими писателями Марселем Алленом и Пьером Сувестром. Его фигура появляется в 32 романах, что делает Фантомаса одним из самых популярных героев Франции. Первые пять фильмов о злодее, способном менять собственный облик, были сняты режиссером Луи Фейадом в 1913-1914 г.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.