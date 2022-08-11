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Франшизу о Фантомасе перезапустят в виде нового фильма и сериала

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Эксклюзивные права на адаптацию детективных романов о Фантомасе получили французский кинопродюсер Вассим Беджи и одна из крупнейших компаний Франции SND. Они планируют снять новый фильм и сериал о знаменитом персонаже литературы и кинематографа, сообщает издание The Variety. Однако информация о том, когда именно выйдут новые кинопродукты, пока отсутствует.

По словам Беджи, Фантомас стал одним из первых суперзлодеев, который был представлен в сериале и в комиксах. Также он был источником вдохновения для многих творческих людей XX в., в том числе и для поэта-сюрреалиста Гийома Аполлинера. Предполагается, что в новых проектах Фантомас станет еще более мрачным героем.

Персонаж был создан в 1911 г. французскими писателями Марселем Алленом и Пьером Сувестром. Его фигура появляется в 32 романах, что делает Фантомаса одним из самых популярных героев Франции. Первые пять фильмов о злодее, способном менять собственный облик, были сняты режиссером Луи Фейадом в 1913-1914 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных