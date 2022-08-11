Франшизу о Фантомасе перезапустят в виде нового фильма и сериала

По словам Беджи, Фантомас стал одним из первых суперзлодеев, который был представлен в сериале и в комиксах. Также он был источником вдохновения для многих творческих людей XX в., в том числе и для поэта-сюрреалиста Гийома Аполлинера. Предполагается, что в новых проектах Фантомас станет еще более мрачным героем.