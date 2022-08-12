В Госдуме назвали условие для разблокировки Instagram
Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) будет разблокирован в России, если изменит свою политику и принесет официальные извинения, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, отвечая на вопросы Telegram-канала «Диалог».
«Во-первых, они должны заблокировать любые призывы убивать наших граждан, моих сограждан. Во вторую очередь, они должны извиниться перед российскими гражданами», — подчеркнул Горелкин. По его словам, соцсеть должна публично признать свою ошибку. После этого можно «начать движение навстречу друг другу», добавил депутат.
21 марта Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Причиной для этого стало «размещение, распространение и непринятие мер по блокировке материалов» с призывами к насилию, которые касались российских военных. Instagram и Facebook (также принадлежит Meta) на территории России заблокированы.
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