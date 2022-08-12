Telegram разрешил Premium-пользователям блокировать голосовые сообщения
В подписке Premium мессенджера Telegram появилась возможность запрещать пользователям отправлять голосовые и видеосообщения, сообщается на сайте приложения.
«Сегодня мы представляем новую платформу для создания эмодзи, анимированных эмодзи в текстах сообщений и подписей к медиафайлам, авторские наборы эмодзи, возможность подарить Telegram Premium другому пользователю, блокировку голосовых сообщений и многое другое», – говорится в сообщении.
Пользователи с Premium-подпиской смогут в настройках выбрать, кто сможет отправлять им такие сообщения: все, добавленные контакты или же никто. Можно также выбрать конкретных пользователей, кто всегда сможет или не сможет отправлять голосовые сообщения.
Telegram представил платную подписку 19 июня. В день запуска ее стоимость составляла 449 руб., но через два дня ее снизили до 299 руб. Подписка позволяет загружать файлы до 4 Гб вместо установленного лимита в 2 Гб, скачивать файлы на более высокой скорости, отключать встроенную рекламу, расшифровывать голосовые сообщения, оформлять до 1000 подписок на каналы, закреплять до десяти чатов и др. При этом основные функции останутся бесплатными.
Основатель Telegram Павел Дуров сообщал, что мессенджер покроет все расходы, если 3% пользователей оформят платную подписку. Это позволит компании получать финансирование исключительно от пользователей.
В компании также уточнили, что сейчас активная ежемесячная аудитория Telegram составляет 700 млн человек, само приложение вошло в топ-5 самых скачиваемых приложений мира.
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