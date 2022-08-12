Газета
Медиа

Telegram разрешил Premium-пользователям блокировать голосовые сообщения

Ведомости

В подписке Premium мессенджера Telegram появилась возможность запрещать пользователям отправлять голосовые и видеосообщения, сообщается на сайте приложения.

«Сегодня мы представляем новую платформу для создания эмодзи, анимированных эмодзи в текстах сообщений и подписей к медиафайлам, авторские наборы эмодзи, возможность подарить Telegram Premium другому пользователю, блокировку голосовых сообщений и многое другое», – говорится в сообщении.

Пользователи с Premium-подпиской смогут в настройках выбрать, кто сможет отправлять им такие сообщения: все, добавленные контакты или же никто. Можно также выбрать конкретных пользователей, кто всегда сможет или не сможет отправлять голосовые сообщения.

Telegram представил платную подписку 19 июня. В день запуска ее стоимость составляла 449 руб., но через два дня ее снизили до 299 руб. Подписка позволяет загружать файлы до 4 Гб вместо установленного лимита в 2 Гб, скачивать файлы на более высокой скорости, отключать встроенную рекламу, расшифровывать голосовые сообщения, оформлять до 1000 подписок на каналы, закреплять до десяти чатов и др. При этом основные функции останутся бесплатными.

Основатель Telegram Павел Дуров сообщал, что мессенджер покроет все расходы, если 3% пользователей оформят платную подписку. Это позволит компании получать финансирование исключительно от пользователей. 

В компании также уточнили, что сейчас активная ежемесячная аудитория Telegram составляет 700 млн человек, само приложение вошло в топ-5 самых скачиваемых приложений мира. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных