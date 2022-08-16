YouTube удалил 29 видеоматериалов с канала посольства России в Великобритании
Посольство России в Великобритании потребовало от видеохостинга YouTube восстановить все 29 материалов, которые были удалены в понедельник с канала диппредставительства, передает ТАСС со ссылкой на представителя дипведомства.
По словам собеседника агентства, большинство из удаленных видео — это интервью посла России в Великобритании Андрея Келина.
«Рассматриваем удаление видеоконтента с канала посольства как грубую попытку ограничить нашу информационную работу, а главное — лишить аудиторию канала источника правдивой информации», — отметил представитель ведомства, потребовав от администрации YouTube восстановить все удаленные видео, а также принести извинения посольству России в Лондоне.
В мае официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что если YouYube вновь начнет блокировать трансляции брифингов дипведомства, то Москва может ответить высылкой западных журналистов.
Захарова 6 апреля заявила, что 17 марта один из ее брифингов был заблокирован. По ее словам, поведение площадки является «варварским нарушением основополагающих норм свободного доступа к информации».
В YouTube тогда объяснили, что «доступ к выступлению был ограничен из-за нарушений принципов сообщества».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.