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YouTube удалил 29 видеоматериалов с канала посольства России в Великобритании

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Посольство России в Великобритании потребовало от видеохостинга YouTube восстановить все 29 материалов, которые были удалены в понедельник с канала диппредставительства, передает ТАСС со ссылкой на представителя дипведомства. 

По словам собеседника агентства, большинство из удаленных видео — это интервью посла России в Великобритании Андрея Келина.

«Рассматриваем удаление видеоконтента с канала посольства как грубую попытку ограничить нашу информационную работу, а главное — лишить аудиторию канала источника правдивой информации», — отметил представитель ведомства, потребовав от администрации YouTube восстановить все удаленные видео, а также принести извинения посольству России в Лондоне.

В мае официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что если YouYube вновь начнет блокировать трансляции брифингов дипведомства, то Москва может ответить высылкой западных журналистов.

Захарова 6 апреля заявила, что 17 марта один из ее брифингов был заблокирован. По ее словам, поведение площадки является «варварским нарушением основополагающих норм свободного доступа к информации».

В YouTube тогда объяснили, что «доступ к выступлению был ограничен из-за нарушений принципов сообщества».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных