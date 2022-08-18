«Коммерсантъ»: из российских стримингов начали пропадать зарубежные фильмы прошлых лет
Российские онлайн-кинотеатры столкнулись с проблемами продления действующих контрактов с зарубежными киностудиями. Из их библиотек стали исчезать фильмы и сериалы прошлых лет. На это обратил внимание «Коммерсантъ».
Несмотря на то что ранее сервисы заявляли, что санкции коснутся только новинок, на «Кинопоиске» доступ по подписке исчез к трилогии «Властелин колец» (2001–2003), фильмам «Маска» (1994), «1+1» (2011), «Интерстеллар» (2014), сериалу «Друзья» (1994–2004) и др. В пресс-службе стриминга рассказали, что исчезновение архивов связано со сложностями, возникшими при продлении действующих контрактов со студиями.
«Приобретая в каталог фильм или сериал, видеосервисы подписывают договор с правообладателем на определенный срок. В текущих условиях продление договоров занимает больше времени, к примеру, проекты таких студий, как Warner Bros. и Disney, действительно могут быть пока недоступны», — пояснили представители сервиса.
В Wink отметили, что правообладатели не стремятся досрочно разрывать контракты с российскими платформами. При этом, добавили в компании, не исключено, что «в некоторых случаях» контракты продлеваться не будут. Ivi и Okko от комментариев отказались, а Premier, Kion и Amediateka не ответили на запросы газеты.
Собеседник издания на рынке также отметил, что продление контрактов может усложниться из-за нового временного порядка исполнения обязательств перед правообладателями (вступил в силу 27 мая). Согласно ему, российские компании должны рассчитываться с правообладателями, которые применили санкции в отношении России, через специальный рублевый счет «О». Его открывает должник в уполномоченном банке на имя правообладателя.
После начала спецоперации России на Украине крупнейшие зарубежные кинокомпании приостановили свою деятельности в стране. В частности, новые фильмы в России перестали показывать Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount и Universal. Из-за прекращения проката голливудских фильмов в России с серьезными проблемами столкнулись и онлайн-кинотеатры. Весной киностудии официально остановили продажу лицензий на новинки российским стримингам.
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