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«Коммерсантъ»: из российских стримингов начали пропадать зарубежные фильмы прошлых лет

Ведомости

Российские онлайн-кинотеатры столкнулись с проблемами продления действующих контрактов с зарубежными киностудиями. Из их библиотек стали исчезать фильмы и сериалы прошлых лет. На это обратил внимание «Коммерсантъ».

Несмотря на то что ранее сервисы заявляли, что санкции коснутся только новинок, на «Кинопоиске» доступ по подписке исчез к трилогии «Властелин колец» (2001–2003), фильмам «Маска» (1994), «1+1» (2011), «Интерстеллар» (2014), сериалу «Друзья» (1994–2004) и др. В пресс-службе стриминга рассказали, что исчезновение архивов связано со сложностями, возникшими при продлении действующих контрактов со студиями.

«Приобретая в каталог фильм или сериал, видеосервисы подписывают договор с правообладателем на определенный срок. В текущих условиях продление договоров занимает больше времени, к примеру, проекты таких студий, как Warner Bros. и Disney, действительно могут быть пока недоступны», — пояснили представители сервиса.

В Wink отметили, что правообладатели не стремятся досрочно разрывать контракты с российскими платформами. При этом, добавили в компании, не исключено, что «в некоторых случаях» контракты продлеваться не будут. Ivi и Okko от комментариев отказались, а Premier, Kion и Amediateka не ответили на запросы газеты.

Собеседник издания на рынке также отметил, что продление контрактов может усложниться из-за нового временного порядка исполнения обязательств перед правообладателями (вступил в силу 27 мая). Согласно ему, российские компании должны рассчитываться с правообладателями, которые применили санкции в отношении России, через специальный рублевый счет «О». Его открывает должник в уполномоченном банке на имя правообладателя.

После начала спецоперации России на Украине крупнейшие зарубежные кинокомпании приостановили свою деятельности в стране. В частности, новые фильмы в России перестали показывать Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount и Universal. Из-за прекращения проката голливудских фильмов в России с серьезными проблемами столкнулись и онлайн-кинотеатры. Весной киностудии официально остановили продажу лицензий на новинки российским стримингам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных