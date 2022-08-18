«Коммерсантъ»: из российских стримингов начали пропадать зарубежные фильмы прошлых лет

В Wink отметили, что правообладатели не стремятся досрочно разрывать контракты с российскими платформами. При этом, добавили в компании, не исключено, что «в некоторых случаях» контракты продлеваться не будут. Ivi и Okko от комментариев отказались, а Premier, Kion и Amediateka не ответили на запросы газеты.