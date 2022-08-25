Роскомнадзор заблокировал новостной агрегатор The True Story

Сайт агрегатора сейчас недоступен в России без использования VPN. Причины блокировки неизвестны. «Наша бета планово входит в следующую стадию — теперь на территории РФ нас можно читать только из-под впн. Я и не надеялся, что нам дадут поработать свободно целых три дня — видимо, август и сезон отпусков»,— сказано в сообщении.