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Роскомнадзор заблокировал новостной агрегатор The True Story

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Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал агрегатор новостей The True Story, запущенный бывшим главой сервиса «Яндекс.Новости» Львом Гершензоном 3 дня назад, об этом он сообщил в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Запись об этом появилась также в реестре Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.

Сайт агрегатора сейчас недоступен в России без использования VPN. Причины блокировки неизвестны. «Наша бета планово входит в следующую стадию — теперь на территории РФ нас можно читать только из-под впн. Я и не надеялся, что нам дадут поработать свободно целых три дня — видимо, август и сезон отпусков»,— сказано в сообщении. 

Гершензон назвал агрегатор «независимым» сервисом, который собирает контент «автоматически», а не «руками редакторов». На сайте агрегатора также сказано, что механизмы сервиса дают «возможность посмотреть на событие с разных сторон», что позволяет читателю выбрать из множества СМИ. 

Гершензон возглавлял «Яндекс.Новости» с 2005 по 2012 г., когда он ушел из компании после отказа редакции сконцентрироваться на освещении митинга на Болотной площади.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных