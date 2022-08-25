Роскомнадзор заблокировал новостной агрегатор The True Story
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал агрегатор новостей The True Story, запущенный бывшим главой сервиса «Яндекс.Новости» Львом Гершензоном 3 дня назад, об этом он сообщил в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Запись об этом появилась также в реестре Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.
Сайт агрегатора сейчас недоступен в России без использования VPN. Причины блокировки неизвестны. «Наша бета планово входит в следующую стадию — теперь на территории РФ нас можно читать только из-под впн. Я и не надеялся, что нам дадут поработать свободно целых три дня — видимо, август и сезон отпусков»,— сказано в сообщении.
Гершензон назвал агрегатор «независимым» сервисом, который собирает контент «автоматически», а не «руками редакторов». На сайте агрегатора также сказано, что механизмы сервиса дают «возможность посмотреть на событие с разных сторон», что позволяет читателю выбрать из множества СМИ.
Гершензон возглавлял «Яндекс.Новости» с 2005 по 2012 г., когда он ушел из компании после отказа редакции сконцентрироваться на освещении митинга на Болотной площади.
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