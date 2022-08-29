Telegram удалил имена неактивных в течение года пользователей
Все публичные адреса, привязанные к пользователям и каналам Telegram, которые оставались неактивными в течение года, были отозваны, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
Бизнесмен пояснил, что доля таких пустых и неактивных имен составляла до 70%. Преимущественно неиспользовавшиеся адреса массово резервировали «киберсквоттеры из Ирана», что создало «кладбище мертвых имен пользователей» и загромождало результаты поиска обычным пользователям, добавил он.
«В середине августа мы удалили все общедоступные адреса Telegram, связанные с каналами, которые были пустыми или неактивными в течение последнего года», – заявил Дуров.
По его словам, 99% всех этих имен будут возвращены в общедоступный пул, но на этот раз – с алгоритмическими и геолокационными ограничениями. Остальные же имена могут быть проданы через специальную платформу с аукционами, о которой Дуров сообщал неделю назад.
«Я не сомневаюсь, что те, кто копил имена пользователей Telegram, разочарованы, но это изменение принесет пользу подавляющему большинству наших пользователей», – отметил он.
Telegram представил платную подписку 19 июня, которая позволяет загружать файлы до 4 Гб вместо установленного лимита в 2 Гб, скачивать файлы на более высокой скорости, отключать встроенную рекламу, расшифровывать голосовые сообщения, оформлять до 1000 подписок на каналы, закреплять до десяти чатов и др. Позже в подписке Premium появилась возможность запрещать пользователям отправлять голосовые и видеосообщения. При этом основные функции остались бесплатными.
Дуров сообщал, что мессенджер покроет все расходы, если 3% пользователей оформят платную подписку. Это позволит компании получать финансирование исключительно от пользователей, а не рекламодателей.
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