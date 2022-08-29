Telegram удалил имена неактивных в течение года пользователей

По его словам, 99% всех этих имен будут возвращены в общедоступный пул, но на этот раз – с алгоритмическими и геолокационными ограничениями. Остальные же имена могут быть проданы через специальную платформу с аукционами, о которой Дуров сообщал неделю назад.