В Telegram может появиться платформа с аукционами по продаже имен пользователей

По словам Дурова, частью этого рынка могли бы стать и другие элементы экосистемы мессенджера, в том числе каналы, стикеры или смайлики. Он отметил, что на такой платформе пользователи могли бы обмениваться именами владельцев в защищенных сделках, и при этом право собственности будет защищено с помощью смарт-контрактов, подобных NFT. «Давайте посмотрим, сможем ли мы добавить немного Web 3.0 в Telegram в ближайшие недели», – отметил Дуров.