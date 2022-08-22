В Telegram может появиться платформа с аукционами по продаже имен пользователей
На базе Telegram может быть создана платформа по продаже имен пользователей через аукционы, заявил основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале.
«Представьте, насколько успешным мог бы быть Telegram с его 700 млн пользователей, если бы мы выставили на аукцион зарезервированные @usernames, ссылки на группы и каналы. В дополнение к миллионам запоминающихся t.me адресов, таких как @storm или @royal, все четырехбуквенные имена пользователей могут быть доступны для продажи (@bank, @club, @game, @gift)», – написал он.
По словам Дурова, частью этого рынка могли бы стать и другие элементы экосистемы мессенджера, в том числе каналы, стикеры или смайлики. Он отметил, что на такой платформе пользователи могли бы обмениваться именами владельцев в защищенных сделках, и при этом право собственности будет защищено с помощью смарт-контрактов, подобных NFT. «Давайте посмотрим, сможем ли мы добавить немного Web 3.0 в Telegram в ближайшие недели», – отметил Дуров.
Telegram представил платную подписку 19 июня, которая позволяет загружать файлы до 4 Гб вместо установленного лимита в 2 Гб, скачивать файлы на более высокой скорости, отключать встроенную рекламу, расшифровывать голосовые сообщения, оформлять до 1000 подписок на каналы, закреплять до десяти чатов и др. Позже в подписке Premium появилась возможность запрещать пользователям отправлять голосовые и видеосообщения. При этом основные функции остались бесплатными.
Дуров сообщал, что мессенджер покроет все расходы, если 3% пользователей оформят платную подписку. Это позволит компании получать финансирование исключительно от пользователей, а не рекламодателей.