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В Telegram может появиться платформа с аукционами по продаже имен пользователей

Ведомости

На базе Telegram может быть создана платформа по продаже имен пользователей через аукционы, заявил основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале.

«Представьте, насколько успешным мог бы быть Telegram с его 700 млн пользователей, если бы мы выставили на аукцион зарезервированные @usernames, ссылки на группы и каналы. В дополнение к миллионам запоминающихся t.me адресов, таких как @storm или @royal, все четырехбуквенные имена пользователей могут быть доступны для продажи (@bank, @club, @game, @gift)», – написал он.

По словам Дурова, частью этого рынка могли бы стать и другие элементы экосистемы мессенджера, в том числе каналы, стикеры или смайлики. Он отметил, что на такой платформе пользователи могли бы обмениваться именами владельцев в защищенных сделках, и при этом право собственности будет защищено с помощью смарт-контрактов, подобных NFT. «Давайте посмотрим, сможем ли мы добавить немного Web 3.0 в Telegram в ближайшие недели», – отметил Дуров.

Telegram представил платную подписку 19 июня, которая позволяет загружать файлы до 4 Гб вместо установленного лимита в 2 Гб, скачивать файлы на более высокой скорости, отключать встроенную рекламу, расшифровывать голосовые сообщения, оформлять до 1000 подписок на каналы, закреплять до десяти чатов и др. Позже в подписке Premium появилась возможность запрещать пользователям отправлять голосовые и видеосообщения. При этом основные функции остались бесплатными.

Дуров сообщал, что мессенджер покроет все расходы, если 3% пользователей оформят платную подписку. Это позволит компании получать финансирование исключительно от пользователей, а не рекламодателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных