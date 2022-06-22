Дуров назвал необходимую для покрытия затрат Telegram долю платных подписчиков

«Прелесть Telegram Premium в том, что если всего 2,5–3% наших пользователей оформят эту подписку, Telegram покроет свои расходы и будет поддерживаться исключительно своими пользователями», – написал Дуров. Он напомнил, что число активных пользователей мессенджера в месяц уже превысило 700 млн человек.