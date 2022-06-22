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Дуров назвал необходимую для покрытия затрат Telegram долю платных подписчиков

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что если 2,5-3% пользователей оформят платную подписку, мессенджер сможет покрывать расходы компании.

«Прелесть Telegram Premium в том, что если всего 2,5–3% наших пользователей оформят эту подписку, Telegram покроет свои расходы и будет поддерживаться исключительно своими пользователями», – написал Дуров. Он напомнил, что число активных пользователей мессенджера в месяц уже превысило 700 млн человек.

О запуске Telegram Premium было объявлено 19 июня. Подписка позволяет загружать файлы до 4 Гб вместо установленного лимита в 2 Гб, скачивать файлы на более высокой скорости, отключать встроенную рекламу, расшифровывать голосовые сообщения, оформлять до 1000 подписок на каналы, закреплять до десяти чатов и многое другое. При этом основные функции останутся бесплатными.

В день запуска платной подписки ее стоимость составляла 449 руб. в месяц, но через два дня Telegram снизил цену до 299 руб.

Ранее по теме: Telegram объявил о запуске Premium-подписки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных