Дуров назвал необходимую для покрытия затрат Telegram долю платных подписчиков
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что если 2,5-3% пользователей оформят платную подписку, мессенджер сможет покрывать расходы компании.
«Прелесть Telegram Premium в том, что если всего 2,5–3% наших пользователей оформят эту подписку, Telegram покроет свои расходы и будет поддерживаться исключительно своими пользователями», – написал Дуров. Он напомнил, что число активных пользователей мессенджера в месяц уже превысило 700 млн человек.
О запуске Telegram Premium было объявлено 19 июня. Подписка позволяет загружать файлы до 4 Гб вместо установленного лимита в 2 Гб, скачивать файлы на более высокой скорости, отключать встроенную рекламу, расшифровывать голосовые сообщения, оформлять до 1000 подписок на каналы, закреплять до десяти чатов и многое другое. При этом основные функции останутся бесплатными.
В день запуска платной подписки ее стоимость составляла 449 руб. в месяц, но через два дня Telegram снизил цену до 299 руб.