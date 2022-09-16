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Российский рекламный рынок в январе - июне упал на 6%

Ведомости

По итогам января - июня 2022 г. российский рекламный рынок сократился на 6% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 245–250 млрд руб. (за вычетом НДС), следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Именно II квартал, как отмечают в АКАР, стал для рынка «ярко выраженным кризисным»: его общее падение за апрель - июнь достигло порядка 16%.

Абсолютные показатели по сегментам рынка в АКАР «из-за расхождения в оценках экспертов» не раскрыли, ограничившись лишь упоминанием общих тенденция их развития. Так, сегмент интернет-рекламы в первом полугодии сократился. Основные причины – уход части зарубежных рекламодателей и крупных зарубежных интернет-площадок для размещения рекламы,  отмечают в АКАР. 

Телевидение, как указывает АКАР, «объективно оказалось в сложной ситуации в марте и апреле» из-за высокой доли бюджетов иностранных рекламодателей, при этом «радиосегмент во II квартале текущего года улучшил динамику по полугодию». Реклама в прессе снизилась, особенно в сегменте журнального глянца, что связано в основном с отзывом лицензий на издание более 50% крупнейших журналов-рекламоносителей. После ухода западных рекламодателей рекламные бюджеты в прессе снизились не менее чем на 30%, обращают внимание в АКАР.

Сегмент наружной рекламы (Оut of Home) «столкнулся с серьезным спадом», но высокие показатели I квартала «позволили в январе - июне сохранить доходы на уровне первого полугодия прошлого года». Главным драйвером отрасли остается цифровая наружная реклама, резюмируют в АКАР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных