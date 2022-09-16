Российский рекламный рынок в январе - июне упал на 6%
По итогам января - июня 2022 г. российский рекламный рынок сократился на 6% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 245–250 млрд руб. (за вычетом НДС), следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).
Именно II квартал, как отмечают в АКАР, стал для рынка «ярко выраженным кризисным»: его общее падение за апрель - июнь достигло порядка 16%.
Абсолютные показатели по сегментам рынка в АКАР «из-за расхождения в оценках экспертов» не раскрыли, ограничившись лишь упоминанием общих тенденция их развития. Так, сегмент интернет-рекламы в первом полугодии сократился. Основные причины – уход части зарубежных рекламодателей и крупных зарубежных интернет-площадок для размещения рекламы, отмечают в АКАР.
Телевидение, как указывает АКАР, «объективно оказалось в сложной ситуации в марте и апреле» из-за высокой доли бюджетов иностранных рекламодателей, при этом «радиосегмент во II квартале текущего года улучшил динамику по полугодию». Реклама в прессе снизилась, особенно в сегменте журнального глянца, что связано в основном с отзывом лицензий на издание более 50% крупнейших журналов-рекламоносителей. После ухода западных рекламодателей рекламные бюджеты в прессе снизились не менее чем на 30%, обращают внимание в АКАР.
Сегмент наружной рекламы (Оut of Home) «столкнулся с серьезным спадом», но высокие показатели I квартала «позволили в январе - июне сохранить доходы на уровне первого полугодия прошлого года». Главным драйвером отрасли остается цифровая наружная реклама, резюмируют в АКАР.
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