Российский рекламный рынок в январе - июне упал на 6%

Телевидение, как указывает АКАР, «объективно оказалось в сложной ситуации в марте и апреле» из-за высокой доли бюджетов иностранных рекламодателей, при этом «радиосегмент во II квартале текущего года улучшил динамику по полугодию». Реклама в прессе снизилась, особенно в сегменте журнального глянца, что связано в основном с отзывом лицензий на издание более 50% крупнейших журналов-рекламоносителей. После ухода западных рекламодателей рекламные бюджеты в прессе снизились не менее чем на 30%, обращают внимание в АКАР.