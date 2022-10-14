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Арбитражный суд обязал Google восстановить доступ к YouTube-каналам ВГТРК

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Арбитражный суд Москвы обязал компанию Google восстановить доступ к YouTube-каналам Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), следует из картотеки суда.

«Иск удовлетворить полностью», — говорится в сообщении. ВГТРК требовала восстановить доступ к каналам ВГТРК на YouTube и взыскать неустойку.

В недружественных странах, поддержавших санкции против РФ, доступ к контенту российских госСМИ с начала СВО на Украине неоднократно ограничивался. В феврале Google и Meta (признана экстремистской и запрещена на территории России) закрыли для них возможности монетизации. В марте Youtube заблокировал каналы российских СМИ, среди них – МИА «Россия сегодня», ТАСС, ВГТРК, «Первый канал», НТВ и др. В том же месяце ограничения ввел музыкальный сервис Spotify, прекративший доступ к подкастам отечественных госСМИ.

2 марта Европейский союз объявил о приостановке вещания двух российских СМИ – Sputnik и RT, в том числе RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish. Лицензию на вещание телеканала RT также отозвали медиарегуляторы Великобритании, Австрии и Канады.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных