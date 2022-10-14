Арбитражный суд обязал Google восстановить доступ к YouTube-каналам ВГТРК
Арбитражный суд Москвы обязал компанию Google восстановить доступ к YouTube-каналам Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), следует из картотеки суда.
«Иск удовлетворить полностью», — говорится в сообщении. ВГТРК требовала восстановить доступ к каналам ВГТРК на YouTube и взыскать неустойку.
В недружественных странах, поддержавших санкции против РФ, доступ к контенту российских госСМИ с начала СВО на Украине неоднократно ограничивался. В феврале Google и Meta (признана экстремистской и запрещена на территории России) закрыли для них возможности монетизации. В марте Youtube заблокировал каналы российских СМИ, среди них – МИА «Россия сегодня», ТАСС, ВГТРК, «Первый канал», НТВ и др. В том же месяце ограничения ввел музыкальный сервис Spotify, прекративший доступ к подкастам отечественных госСМИ.
2 марта Европейский союз объявил о приостановке вещания двух российских СМИ – Sputnik и RT, в том числе RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish. Лицензию на вещание телеканала RT также отозвали медиарегуляторы Великобритании, Австрии и Канады.
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