Арбитражный суд обязал Google восстановить доступ к YouTube-каналам ВГТРК

В недружественных странах, поддержавших санкции против РФ, доступ к контенту российских госСМИ с начала СВО на Украине неоднократно ограничивался. В феврале Google и Meta (признана экстремистской и запрещена на территории России) закрыли для них возможности монетизации. В марте Youtube заблокировал каналы российских СМИ, среди них – МИА «Россия сегодня», ТАСС, ВГТРК, «Первый канал», НТВ и др. В том же месяце ограничения ввел музыкальный сервис Spotify, прекративший доступ к подкастам отечественных госСМИ.