Режиссер Джеймс Ганн станет одним из руководителей DC Studios

Студия DC отвечает за фильмы по вселенной комиксов DC. У новых глав DC Studios на счету имеется не по одной супергеройской картине. Джеймс Ганн является режиссером всех трех частей «Стражей Галактики» (выход третьей части запланирован на май 2023 г.), также ранее он уже работал с Warner Bros. над фильмом «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и сериалом «Миротворец».