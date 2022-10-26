Режиссер Джеймс Ганн станет одним из руководителей DC Studios
Режиссер Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран станут руководителями DC Studios. Решение об их назначении было принято во вторник, 25 октября, сообщает The Washington Post.
Ганн и Сафран займут должности председателей правления и главных исполнительных директоров киностудии 1 ноября. Отмечается, что они будут напрямую подчиняться главе Warner Bros. Discovery Дэвиду Заславу.
Студия DC отвечает за фильмы по вселенной комиксов DC. У новых глав DC Studios на счету имеется не по одной супергеройской картине. Джеймс Ганн является режиссером всех трех частей «Стражей Галактики» (выход третьей части запланирован на май 2023 г.), также ранее он уже работал с Warner Bros. над фильмом «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и сериалом «Миротворец».
Кроме того, Ганн спродюсировал ленты «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». Последний из них стал одним из самых кассовых фильмов в истории.
Сафран также является продюсером ряда картин по вселенной DC. Он работал над фильмами «Шазам!», «Аквамен», «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Шазам! 2» и сериалом «Миротворец».
В письменном заявлении Ганн и Сафран сказали, что возглавить студию для них большая часть. Они также отметили свою преданность Супермену, Бэтмену, Чудо-женщине и другим персонажам вселенной DC.
По словам Заслава, DC Studios ждет «перезагрузка»: кинокомпания стремится повторить успех фильмов студии Marvel (принадлежит Walt Disney Co.). Несмотря на внушительные кассовые сборы, проекты DC неоднократно подвергались критике. В августе студия даже отказалась от премьеры «Бэтгерл», который был полностью снят и готов к показу. В кинокомпании объяснили такое решение изменением стратегии.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса