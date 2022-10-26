ФАС рассказала о правилах маркировки рекламы в Telegram
При использовании Telegram в качестве мессенджера пользователям не требуется маркировать рекламные публикации, в остальных случаях (при размещении объявлений в Telegram-каналах) это делать необходимо в соответствии с рекламным законодательством России, об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
«Реклама в Telegram не требует маркировки в том случае, когда ресурс используется в качестве мессенджера, для обмена конкретными пользователями сообщениями. В случае если Telegram используется для донесения информации широкому кругу пользователей посредством предлагаемых сервисных возможностей (через Telegram-каналы), то такая реклама подпадает под действие закона о рекламе и требует маркировки», — сказано в сообщении ведомства.
1 сентября в России вступил в силу закон о тотальном учете рекламы в интернете, согласно которому компании обязаны маркировать все виды интернет-рекламы и подавать сведения (текстовое содержимое рекламы, договоры участников сделок, статистика показов) о ней в Роскомнадзор. Собирать информацию о рекламодателях будут операторы рекламных данных (ОРД), они же обязаны самостоятельно передавать ее в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР), созданный Роскомнадзором. Хранить информацию о рекламе нужно будет не менее года.
Однако на прошлой неделе Ассоциация блогеров и агентств сообщила, что в середине сентября направила в ФАС запрос о необходимости маркировки рекламных интеграций в любом формате. В ответ в ведомстве сообщили, что действие этого закона не распространяется на мессенджер Telegram.
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