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ФАС рассказала о правилах маркировки рекламы в Telegram

Ведомости

При использовании Telegram в качестве мессенджера пользователям не требуется маркировать рекламные публикации, в остальных случаях (при размещении объявлений в Telegram-каналах) это делать необходимо в соответствии с рекламным законодательством России, об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). 

«Реклама в Telegram не требует маркировки в том случае, когда ресурс используется в качестве мессенджера, для обмена конкретными пользователями сообщениями. В случае если Telegram используется для донесения информации широкому кругу пользователей посредством предлагаемых сервисных возможностей (через Telegram-каналы), то такая реклама подпадает под действие закона о рекламе и требует маркировки», — сказано в сообщении ведомства.

1 сентября в России вступил в силу закон о тотальном учете рекламы в интернете, согласно которому компании обязаны маркировать все виды интернет-рекламы и подавать сведения (текстовое содержимое рекламы, договоры участников сделок, статистика показов) о ней в Роскомнадзор. Собирать информацию о рекламодателях будут операторы рекламных данных (ОРД), они же обязаны самостоятельно передавать ее в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР), созданный Роскомнадзором. Хранить информацию о рекламе нужно будет не менее года.

Однако на прошлой неделе Ассоциация блогеров и агентств сообщила, что в середине сентября направила в ФАС запрос о необходимости маркировки рекламных интеграций в любом формате. В ответ в ведомстве сообщили, что действие этого закона не распространяется на мессенджер Telegram.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных