ФАС рассказала о правилах маркировки рекламы в Telegram

1 сентября в России вступил в силу закон о тотальном учете рекламы в интернете, согласно которому компании обязаны маркировать все виды интернет-рекламы и подавать сведения (текстовое содержимое рекламы, договоры участников сделок, статистика показов) о ней в Роскомнадзор. Собирать информацию о рекламодателях будут операторы рекламных данных (ОРД), они же обязаны самостоятельно передавать ее в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР), созданный Роскомнадзором. Хранить информацию о рекламе нужно будет не менее года.