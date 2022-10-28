В кинотеатрах могут появиться около 100 фильмов из коллекции «Ленфильма»

Ранее глава департамента кинематографии Минкультуры Дмитрий Давиденко сообщил, что в следующем году будет выделено 11,6 млрд руб. на создание и поддержку производства национальных кинофильмов в России. В этом году власти поддержат по линии Минкультуры 70 игровых полнометражных фильмов и по линии Фонда кино не менее 23 новых проектов, рассказал Давиденко.