В кинотеатрах могут появиться около 100 фильмов из коллекции «Ленфильма»
Госфильмофонд в рамках заключенного партнерства с «Ленфильмом» передаст для проката около 100 картин из золотой коллекции киностудии, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.
«В октябре ГФФ и киностудия подписали соглашение о сотрудничестве. Это позволит передавать оцифрованные картины для показа в кинотеатрах», — написала Любимова.
Глава ведомства подчеркнула, что на экранах кинотеатров зрители смогут увидеть такие фильмы, как «Отцы и дети», «Открытая книга», «Всадник без головы» и др. По ее словам, показы могут стартовать уже в ноябре по всей территории России, включая ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.
Ранее глава департамента кинематографии Минкультуры Дмитрий Давиденко сообщил, что в следующем году будет выделено 11,6 млрд руб. на создание и поддержку производства национальных кинофильмов в России. В этом году власти поддержат по линии Минкультуры 70 игровых полнометражных фильмов и по линии Фонда кино не менее 23 новых проектов, рассказал Давиденко.
В июле советник президента по культуре Владимир Толстой сообщил ТАСС, что доля российских фильмов в прокате увеличится с 2024 г. на фоне импортозамещения в сфере кино, которое требует наращивания производства национальных фильмов.