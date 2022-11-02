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Информационное агентство Regnum приостановило работу

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Информационное агентство Regnum приостановило работу из-за конфликта с собственником управляющей компании ИА REGNUM, следует из сообщения на сайте СМИ.

В заявлении говорится, что собственник управляющей компании ИА REGNUM без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством.

«Это сделало невозможным дальнейшее продолжение работы ИА REGNUM в прежнем формате, который в июле 2022 года в связи с 20-летием агентства высоко оценил президент России Владимир Путин», — отмечает главный редактор Модест Колеров.

Regnum — это российское информационное агентство и интернет-издание. Regnum оно основано в 2002 г. издателем Борисом Соркиным и Модестом Колеровым. Новости издания разделены по темам, федеральным округам, регионам и сюжетам.

В июне текущего года президент Владимир Путин поздравил агентство с 20-летием. Он отмечал, что секрет успеха Regnum состоит в «творческой, сплоченной команде сотрудников», имеющих высочайшую квалификацию и доскональное знание дела, и сохраняющих «неизменную приверженность принципам журналистской этики».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных