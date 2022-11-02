Информационное агентство Regnum приостановило работу
Информационное агентство Regnum приостановило работу из-за конфликта с собственником управляющей компании ИА REGNUM, следует из сообщения на сайте СМИ.
В заявлении говорится, что собственник управляющей компании ИА REGNUM без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством.
«Это сделало невозможным дальнейшее продолжение работы ИА REGNUM в прежнем формате, который в июле 2022 года в связи с 20-летием агентства высоко оценил президент России Владимир Путин», — отмечает главный редактор Модест Колеров.
Regnum — это российское информационное агентство и интернет-издание. Regnum оно основано в 2002 г. издателем Борисом Соркиным и Модестом Колеровым. Новости издания разделены по темам, федеральным округам, регионам и сюжетам.
В июне текущего года президент Владимир Путин поздравил агентство с 20-летием. Он отмечал, что секрет успеха Regnum состоит в «творческой, сплоченной команде сотрудников», имеющих высочайшую квалификацию и доскональное знание дела, и сохраняющих «неизменную приверженность принципам журналистской этики».
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