«Коммерсантъ»: «Яндекс.Музыка» может разрешить пользователям добавлять собственные треки

Среди проблем, с которыми «Яндексу» придется разбираться, — артисты, которые сначала самостоятельно загрузили музыку в сервис, а потом заключили контракт с лейблом. Тем не менее, новая функция вряд ли приведет к ухудшению отношений с дистрибуторами. По словам продюсера Colisium International Music Forum Сергея Бабича, «если пользовательские треки не будут монетизироваться, то "Яндекс" вряд ли испортит отношения с дистрибуторами». Однако в таком виде новая функция, может быть, не будет пользоваться популярностью.