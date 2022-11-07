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«Коммерсантъ»: «Яндекс.Музыка» может разрешить пользователям добавлять собственные треки

Ведомости

«Яндекс.Музыка» тестирует новую функцию, которая позволяет пользователям добавлять собственную музыку в общий каталог, об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в музыкальной индустрии. В «Яндексе» эту информацию не прокомментировали.

По информации издания, этот шаг позволит расширить каталог музыки, который сократился из-за последствий спецоперации на Украине. В частности, из российских стриминговых сервисов свою музыку убрали ряд лейблов и даже отдельные исполнители — например, Pink Floyd. Уточняется, что все загруженные в медиатеку треки будут проходить проверку на соблюдение авторских прав и помечаться как пользовательские.

По мнению главного редактора агентства InterMedia Евгения Сафронова, функция может набрать популярность среди начинающих артистов, если «Яндекс» будет качественно каталогизировать их треки и продвигать через рекомендации пользователям. Однако пользовательская музыка будет интересна массовому слушателю с маленькой долей вероятности, подчеркнул он, поскольку «вся востребованная музыка, на которой можно хоть что-то заработать, уже подписана лейблами и размещается ими в "Яндекс.Музыке"».

Среди проблем, с которыми «Яндексу» придется разбираться, — артисты, которые сначала самостоятельно загрузили музыку в сервис, а потом заключили контракт с лейблом. Тем не менее, новая функция вряд ли приведет к ухудшению отношений с дистрибуторами. По словам продюсера Colisium International Music Forum Сергея Бабича, «если пользовательские треки не будут монетизироваться, то "Яндекс" вряд ли испортит отношения с дистрибуторами». Однако в таком виде новая функция, может быть, не будет пользоваться популярностью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных