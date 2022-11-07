«Коммерсантъ»: «Яндекс.Музыка» может разрешить пользователям добавлять собственные треки
По информации издания, этот шаг позволит расширить каталог музыки, который сократился из-за последствий спецоперации на Украине. В частности, из российских стриминговых сервисов свою музыку убрали ряд лейблов и даже отдельные исполнители — например, Pink Floyd. Уточняется, что все загруженные в медиатеку треки будут проходить проверку на соблюдение авторских прав и помечаться как пользовательские.
По мнению главного редактора агентства InterMedia Евгения Сафронова, функция может набрать популярность среди начинающих артистов, если «Яндекс» будет качественно каталогизировать их треки и продвигать через рекомендации пользователям. Однако пользовательская музыка будет интересна массовому слушателю с маленькой долей вероятности, подчеркнул он, поскольку «вся востребованная музыка, на которой можно хоть что-то заработать, уже подписана лейблами и размещается ими в "Яндекс.Музыке"».
Среди проблем, с которыми «Яндексу» придется разбираться, — артисты, которые сначала самостоятельно загрузили музыку в сервис, а потом заключили контракт с лейблом. Тем не менее, новая функция вряд ли приведет к ухудшению отношений с дистрибуторами. По словам продюсера Colisium International Music Forum Сергея Бабича, «если пользовательские треки не будут монетизироваться, то "Яндекс" вряд ли испортит отношения с дистрибуторами». Однако в таком виде новая функция, может быть, не будет пользоваться популярностью.
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