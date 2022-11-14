Twitter прекратит указывать устройство, с которого сделан пост в соцсети

На прошлой неделе стало известно, что продажу подписки Twitter Blue приостановили из-за роста числа фейковых аккаунтов. В это же время появилось несколько новых аккаунтов с синей галочкой, выдающих себя за политиков, знаменитостей и бренды, включая президента США Джо Байдена, после запуска продажи подписки.