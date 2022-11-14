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Twitter прекратит указывать устройство, с которого сделан пост в соцсети

Ведомости

Twitter перестанет показывать устройство, с которого в ней сделан пост, заявил американский бизнесмен, владелец соцсети Илон Маск.

«Мы, наконец, перестанем указывать, с какого устройства был написан твит (пустая трата экранного пространства и вычислений) под каждым твитом», — написал Маск на странице в Twitter.

На прошлой неделе стало известно, что продажу подписки Twitter Blue приостановили из-за роста числа фейковых аккаунтов. В это же время появилось несколько новых аккаунтов с синей галочкой, выдающих себя за политиков, знаменитостей и бренды, включая президента США Джо Байдена, после запуска продажи подписки.

Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд 27 октября. После этого в компании произошел ряд изменений: Маск распустил совет директоров Twitter, уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по правовым вопросам Виджайю Гадде. Также бизнесмен обещал разблокировать страницы некоторых пользователей, которые стали недоступны из-за несогласия сотрудников компании с их высказываниями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных