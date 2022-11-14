Twitter прекратит указывать устройство, с которого сделан пост в соцсети
Twitter перестанет показывать устройство, с которого в ней сделан пост, заявил американский бизнесмен, владелец соцсети Илон Маск.
«Мы, наконец, перестанем указывать, с какого устройства был написан твит (пустая трата экранного пространства и вычислений) под каждым твитом», — написал Маск на странице в Twitter.
На прошлой неделе стало известно, что продажу подписки Twitter Blue приостановили из-за роста числа фейковых аккаунтов. В это же время появилось несколько новых аккаунтов с синей галочкой, выдающих себя за политиков, знаменитостей и бренды, включая президента США Джо Байдена, после запуска продажи подписки.
Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд 27 октября. После этого в компании произошел ряд изменений: Маск распустил совет директоров Twitter, уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по правовым вопросам Виджайю Гадде. Также бизнесмен обещал разблокировать страницы некоторых пользователей, которые стали недоступны из-за несогласия сотрудников компании с их высказываниями.
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