Верховный суд РФ отказал «Новой газете» в восстановлении сайта
Верховный суд РФ отказался удовлетворить апелляционную жалобу «Новой газеты» на решение о прекращении работы сайта издания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
В пресс-службе подчеркнули, что решение суда первой инстанции оставлено без изменения, с этого момента оно вступило и стало обязательным для исполнения.
В апелляционной жалобе ответчики указывали на незначительность нарушений и на несоразмерность требований Роскомнадзора им. Они также просили восстановить сайт и отклонить иск ведомства.
15 сентября Верховный суд РФ по иску Роскомнадзора лишил лицензии сайт «Новой газеты». Такое решение было принято из-за двух предупреждений регулятора за упоминание НКО-иноагента без маркировки. Первое предупреждение издание получило 22 марта, а второе — 28 марта. В тот же день «Новая газета» приостановила деятельность. После этого часть редакции запустила новый проект в Европе.
Кроме того, 5 сентября Басманный суд Москвы лишил лицензии печатную версию «Новой газеты» из-за того, что газета не предоставила устав редакции в установленный законом о СМИ срок. На следующий день суд принял аналогичное решение в отношении издательского дома «Новая рассказ-газета», созданного командой «Новой газеты».