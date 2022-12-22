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Верховный суд РФ отказал «Новой газете» в восстановлении сайта

Ведомости

Верховный суд РФ отказался удовлетворить апелляционную жалобу «Новой газеты» на решение о прекращении работы сайта издания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

В пресс-службе подчеркнули, что решение суда первой инстанции оставлено без изменения, с этого момента оно вступило и стало обязательным для исполнения. 

В апелляционной жалобе ответчики указывали на незначительность нарушений и на несоразмерность требований Роскомнадзора им. Они также просили восстановить сайт и отклонить иск ведомства.

15 сентября Верховный суд РФ по иску Роскомнадзора лишил лицензии сайт «Новой газеты». Такое решение было принято из-за двух предупреждений регулятора за упоминание НКО-иноагента без маркировки. Первое предупреждение издание получило 22 марта, а второе — 28 марта. В тот же день «Новая газета» приостановила деятельность. После этого часть редакции запустила новый проект в Европе. 

Кроме того, 5 сентября Басманный суд Москвы лишил лицензии печатную версию «Новой газеты» из-за того, что газета не предоставила устав редакции в установленный законом о СМИ срок. На следующий день суд принял аналогичное решение в отношении издательского дома «Новая рассказ-газета», созданного командой «Новой газеты». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных