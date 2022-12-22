Верховный суд РФ отказал «Новой газете» в восстановлении сайта

15 сентября Верховный суд РФ по иску Роскомнадзора лишил лицензии сайт «Новой газеты». Такое решение было принято из-за двух предупреждений регулятора за упоминание НКО-иноагента без маркировки. Первое предупреждение издание получило 22 марта, а второе — 28 марта. В тот же день «Новая газета» приостановила деятельность. После этого часть редакции запустила новый проект в Европе.